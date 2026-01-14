Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Mbi 100 zjarrfikës në ‘luftë’ me flakët! Zjarr i madh në Britani
Transmetuar më 14-01-2026, 15:29

Britani – Një zjarr i përmasave të mëdha ka shpërthyer të mërkurën në mëngjes në një fabrikë në qytetin Wolverhampton, duke shkaktuar shtëllunga të dendura tymi që kanë mbuluar zonën përreth.

Sipas BBC, në operacionin për shuarjen e flakëve janë angazhuar më shumë se 100 zjarrfikës, të mbështetur nga 21 automjete zjarrfikëse. Autoritetet kanë paralajmëruar banorët dhe punonjësit në zonë që të mbajnë të mbyllura dritaret dhe dyert, për shkak të përkeqësimit të cilësisë së ajrit.

Dëshmitarë okularë kanë raportuar se hiri i prodhuar nga zjarri ka rënë mbi automjete dhe banesa, ndërsa në zonë është ndjerë erë e fortë tymi. Shërbimi zjarrfikës ka njoftuar se priten ndërprerje të konsiderueshme të qarkullimit dhe aktivitetit në zonë gjatë pjesës së mbetur të ditës dhe natës.

“Presim ndërprerje të konsiderueshme në dhe përreth kësaj zone ndërsa punojmë në vendngjarje. U bëjmë thirrje qytetarëve të planifikojnë udhëtimet e tyre në përputhje me rrethanat,” tha një zëdhënës i shërbimit zjarrfikës.

Policia ka mbyllur zonën për këmbësorët dhe automjetet, ndërsa raportimet paraprake tregojnë se zjarri ka nisur në një punishte riparimi automjetesh dhe më pas është përhapur në ndërtesat përreth. Shkaqet e zjarrit janë ende nën hetim.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...