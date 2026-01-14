Mbi 100 zjarrfikës në ‘luftë’ me flakët! Zjarr i madh në Britani

Britani – Një zjarr i përmasave të mëdha ka shpërthyer të mërkurën në mëngjes në një fabrikë në qytetin Wolverhampton, duke shkaktuar shtëllunga të dendura tymi që kanë mbuluar zonën përreth.
Sipas BBC, në operacionin për shuarjen e flakëve janë angazhuar më shumë se 100 zjarrfikës, të mbështetur nga 21 automjete zjarrfikëse. Autoritetet kanë paralajmëruar banorët dhe punonjësit në zonë që të mbajnë të mbyllura dritaret dhe dyert, për shkak të përkeqësimit të cilësisë së ajrit.
Dëshmitarë okularë kanë raportuar se hiri i prodhuar nga zjarri ka rënë mbi automjete dhe banesa, ndërsa në zonë është ndjerë erë e fortë tymi. Shërbimi zjarrfikës ka njoftuar se priten ndërprerje të konsiderueshme të qarkullimit dhe aktivitetit në zonë gjatë pjesës së mbetur të ditës dhe natës.
“Presim ndërprerje të konsiderueshme në dhe përreth kësaj zone ndërsa punojmë në vendngjarje. U bëjmë thirrje qytetarëve të planifikojnë udhëtimet e tyre në përputhje me rrethanat,” tha një zëdhënës i shërbimit zjarrfikës.
Policia ka mbyllur zonën për këmbësorët dhe automjetet, ndërsa raportimet paraprake tregojnë se zjarri ka nisur në një punishte riparimi automjetesh dhe më pas është përhapur në ndërtesat përreth. Shkaqet e zjarrit janë ende nën hetim.
A large fire has broken out at a factory in Blakenhall, Wolverhampton, billowing smoke over parts of the city.
People in the area are being advised to keep doors and windows closed. pic.twitter.com/8uEvAaEPxe
— ITV News Central (@ITVCentral) January 14, 2026
