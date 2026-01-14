Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Do vij pas teje, ça të bëj këtu’! Stenaldo shpërthen në lot për Ilirin, banori: Qëndro për mua dhe Stine!
Transmetuar më 14-01-2026, 14:44

Iliri Vrenozi ka lënë sot përfundimisht shtëpinë e “Big Brother VIP 5”, duke hequr dorë nga çmimi i madh. Para se të largohej, ai ka takuar të gjithë banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri.

Ai që u mërzit më shumë nga dalja e Ilirit është Stenaldo, i cili iu drejtua duke i thënë ‘do vij pas teje’ dhe Vrenozi i tha që të qëndronte për të dhe më Stine.

“Mos më prek të lutem, qëndro për mua dhe për Nestin këtu brenda, ti je shumë i fortë, më beso je fitues”, i tha Iliri banorit.

Ilir Vrenozi lë garën në mes, Vëllai i Madh merr vendimin e rëndësishëm për 3 banorë të tjerë…

Pjesë nga biseda:

Iliri: Jam i sëmurë thashë

Stenaldo: Do vij unë pas teje pastaj

Iliri: Jo, të lutem mos

Stenaldo: Ça të bëj unë këtu brenda atëherë

Iliri: Mos më prek të lutem, qëndro për mua dhe për Nestin këtu brenda, ti je shumë i fortë, do të mbështes nga jashtë. Më beso je fitues

Stenaldo: Hë mo burrë, qava dje për këto, të qaj dhe sot për ty

Iliri: Je njeriu më i mirë këtu o bir, forca. Të lutem Stenaldo.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

