‘Do vij pas teje, ça të bëj këtu’! Stenaldo shpërthen në lot për Ilirin, banori: Qëndro për mua dhe Stine!

Iliri Vrenozi ka lënë sot përfundimisht shtëpinë e “Big Brother VIP 5”, duke hequr dorë nga çmimi i madh. Para se të largohej, ai ka takuar të gjithë banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri.
Ai që u mërzit më shumë nga dalja e Ilirit është Stenaldo, i cili iu drejtua duke i thënë ‘do vij pas teje’ dhe Vrenozi i tha që të qëndronte për të dhe më Stine.
“Mos më prek të lutem, qëndro për mua dhe për Nestin këtu brenda, ti je shumë i fortë, më beso je fitues”, i tha Iliri banorit.
Pjesë nga biseda:
Iliri: Jam i sëmurë thashë
Stenaldo: Do vij unë pas teje pastaj
Iliri: Jo, të lutem mos
Stenaldo: Ça të bëj unë këtu brenda atëherë
Iliri: Mos më prek të lutem, qëndro për mua dhe për Nestin këtu brenda, ti je shumë i fortë, do të mbështes nga jashtë. Më beso je fitues
Stenaldo: Hë mo burrë, qava dje për këto, të qaj dhe sot për ty
Iliri: Je njeriu më i mirë këtu o bir, forca. Të lutem Stenaldo.
