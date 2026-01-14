Të dhënat po ngarkohen...
Ilir Vrenozi la garën dhe doli nga BBV, Vëllai i Madh merr vendimin e rëndësishëm për 3 banorë të tjerë
Transmetuar më 14-01-2026, 14:43
Pas largimit nga shtëpia e “Big Brother Albania Vip 5” të Ilir Vrenozit, televotimi për të shtunën është anuluar.
Ndërkohë në televotim ishin Iliri, Agelo, Keijsi dhe Greta.
Kujtojmë se Vrenozi vendosi të linte garën pasi siç deklaroi nuk ndihej mirë nga ana shëndetësore.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd