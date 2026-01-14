‘Vajta tek zhavorri…’, Ilir Vrenozi largohet nga Big Brother VIP Albania

Ilir Vrenozi ka lënë garën e Big Brother VIP Albania 5. Ai ka vendosur që të largohet nga shtëpia, pasi thotë se nuk ndihet mirë dhe nuk e përballon dot.
“Nuk e përballoj dot jam i sëmurë”, i tha ai Stenaldos, teksa kanë shpërthyer të dy në lot duke u përshëndetur.
La garën në mes, Ilir Vrenozi tregon arsyet: E ndava mendjen kur u futa brenda…
Menjëherë pasi la garën, Ilir Vrenozi ka dhënë një intervistë për Shqipëria Live. Ai tregoi arsyet se përse vendosi që këtë eksperiencë ta linte në mes.
“Një muaj aty mu duk shumë. E ndava mendjen kur u futa brenda, të mos mendoja për familjen. Ajo është eksperienca më e mirë, e përjetova. Më vjen keq që përfundoi kështu.
Pas dy javësh, vajtja tek zhavorri… Kisha hallin e shëndetit. Stenaldo është njeriu më i mirë që kam njohur. Ai qau më shumë se për nënën dje, më tha nuk kam me kë të qaj tani. Aty bëhesh si i familjes. Nuk dal dot nga vetja. Nuk bëj dot që të kapem kot, disa persona e bëjnë aty. Mua më kanë dashur aty”, tha ai.
