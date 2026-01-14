Pamje apokaliptike në Argjentinë: Meteotsunami godet bregdetin, një i vdekur dhe dhjetëra të plagosur

ARGJENTINË – Një fenomen i rrallë natyror, i njohur si meteotsunami, ka goditur bregdetin e Argjentinës, duke shkaktuar humbjen e jetës së një personi dhe plagosjen e të paktën 35 të tjerëve. Ngjarja ndodhi të hënën në zonën e Mar Chiquita dhe Santa Clara del Mar, duke përhapur panik mes mijëra pushuesve.
Mbrojtja Civile Provinciale konfirmoi se viktima është një burrë 29-vjeçar, Yair Manno, banues në Mar del Plata. Sipas raportimeve, ai ndodhej pranë peshkatarëve në lagunën Mar Chiquita kur valët e fuqishme pushtuan papritur zonën. Dyshohet se Manno u rrëmbye nga rryma dhe goditi kokën në shkëmbinj. Pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme të rojeve bregdetare dhe tentativave për ringjallje kardiopulmonare (CPR), ai u shpall i vdekur.
Të paktën 35 persona të tjerë u trajtuan në vendngjarje dhe në spitale për dëmtime të ndryshme, përfshirë prerje, goditje dhe gërvishtje. Mediat raportojnë gjithashtu se një burrë u shtrua në spital pasi pësoi një atak kardiak gjatë kaosit të shkaktuar nga valët.
Pamjet e shpërndara nga agjencitë ndërkombëtare tregojnë turma njerëzish që përpiqen të largohen në panik nga bregu, ndërsa valë gjigante përplasen me forcë në plazh. Sipas autoriteteve, në momentin e incidentit ndodheshin rreth 5,000 persona në ujë dhe shumë të tjerë në vijën bregdetare.
Shefi i Mbrojtjes Civile për provincën e Buenos Aires, Fabián García, deklaroi se ngjarja ishte e paparashikueshme dhe se nuk kishte paralajmërime meteorologjike apo studime shkencore që ta parashikonin atë. Valët e shkaktuara nga meteotsunami raportohet se arritën deri në 4.5 metra lartësi.
“Meteotsunami është një fenomen i rrallë që ndodh si pasojë e ndryshimeve të papritura të presionit atmosferik, erërave ose kushteve ekstreme të motit. Nuk e dimë nëse një ngjarje e tillë mund të përsëritet,” u shpreh García për mediat lokale.
Dëshmitarët okularë përshkruan skena dramatike, ku deti u tërhoq fillimisht në mënyrë të pazakontë dhe më pas u rikthye me forcë shkatërruese, duke marrë me vete çadra, karrige plazhi dhe sende personale të pushuesve.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd