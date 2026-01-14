Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Bariu gjendet i pajetë brenda stanit, nisin hetimet
Transmetuar më 14-01-2026, 12:33

Tepelenë – Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Dhëmblan, ku një 56-vjeçar, i cili punonte si bari, u gjet i pajetë brenda stanit të tij.

Sipas policisë së Gjirokastrës, nga kontrolli paraprak nuk janë konstatuar shenja dhune, dhe pista e parë e hetimeve është se vdekja mund të ketë qenë natyrore.

Hetuesit presin rezultatet e ekspertimit mjeko-ligjor për të përcaktuar shkakun e vërtetë të vdekjes. Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme ligjore.

