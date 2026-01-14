Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Elbasan: Përplasen tre automjete në aksin Cërrik–Elbasan, disa të lënduar
Transmetuar më 14-01-2026, 12:09

Foto arkivë: Elbasan – Një aksident ka ndodhur në aksin rrugor “Cërrik–Elbasan”, ku janë përplasur tre automjete me drejtues shtetasit A. M., 42 vjeç, E. E., 21 vjeç dhe K. H., 25 vjeç.

Si pasojë e përplasjes, është dëmtuar drejtuesi i automjetit K. H., si dhe dy pasagjerë që udhëtonin në automjetet me drejtues K. H. dhe E. E. Ata ndodhen nën kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor i policisë vijon punën për përcaktimin e shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit.

Elbasan/Informacion paraprak

