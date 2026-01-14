Arratisja e Altin Ndocit nga Spitali i Durrësit çon në pranga 8 persona, mes tyre zyrtar i lartë policie dhe kryeinfermieri

Tetë persona janë arrestuar pas arratisjes së Altin Ndocit, e ndodhur një ditë më parë nga Spitali Rajonal i Durrësit, gjatë një vizite mjekësore.
Mes të arrestuarve ndodhen kryeinfermieri i spitalit dhe zëvendësshefi i komanduar i Policisë, si dhe pesë efektivë të policisë së burgjeve që ishin përgjegjës për shoqërimin e të dënuarit. Në pranga ka rënë gjithashtu edhe një shtetase tjetër, e përfshirë në hetim.
Personat e arrestuar janë:
Aulon Çuko, kryeinfermieri
Desdemon Pazaj, zëvendësshef i policisë
Efektivët e shoqërimit: Dorjan Saraçi, Sal Ferollari, Preng Marvataj, Fatjon Baçi, Aranit Çela
Violeta Uka
Sipas të dhënave paraprake, rreth orës 13:00 të së martës, Altin Ndoci është shoqëruar nga dy efektivë policie në pavijonin e infektivit, së bashku me një të dënuar tjetër. Gjatë pritjes për vizitën mjekësore, ai ka kërkuar të shkojë në tualet, moment në të cilin ka goditur në befasi efektivin që e ruante dhe është larguar me vrap.
Ndoci është larguar me një automjet tip “Audi”, i cili dyshohet se e priste jashtë ambienteve të spitalit. Një nga efektivët që tentoi ta ndalonte ka qëlluar me armën e shërbimit në tokë, ku si pasojë e rikoshetës, predha ka përfunduar në shkallët e pavijonit të infektivit. Gëzhoja ende nuk është gjetur.
Nga hetimet e deritanishme rezulton se nuk janë respektuar protokollet standarde të shoqërimit të personave të paraburgosur apo të dënuar gjatë vizitave mjekësore, veçanërisht sa i përket numrit të efektivëve të policisë së burgjeve dhe masave të sigurisë.
Autoritetet vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe për identifikimin e personave të tjerë që mund të kenë ndihmuar në arratisje.
