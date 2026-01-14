Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjendet i pajetë në arë një 45-vjeçar në Fier
Transmetuar më 14-01-2026, 10:25

Një 45-vjeçar ka ndërruar jetë mëngjesin e sotëm në fshatin Levan, Fier, teksa ishte duke punuar tokën bujqësore.

Sipas informacioneve paraprake, banorë të zonës e kanë gjetur burrin në gjendje të rëndë shëndetësore dhe kanë njoftuar menjëherë shërbimin e ambulancës. Ekipi mjekësor ka mbërritur në vendngjarje, por pavarësisht përpjekjeve për ta reanimuar, 45-vjeçari nuk ka mundur të mbahet në jetë.

Nga këqyrja paraprake e trupit nuk janë konstatuar shenja dhune, ndërsa dyshohet se shkaku i vdekjes ka qenë një arrest kardiak.

Autoritetet kanë nisur veprimet procedurale për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe sqarimin e rrethanave.

