Gjendet i pajetë në arë një 45-vjeçar në Fier

Një 45-vjeçar ka ndërruar jetë mëngjesin e sotëm në fshatin Levan, Fier, teksa ishte duke punuar tokën bujqësore.
Sipas informacioneve paraprake, banorë të zonës e kanë gjetur burrin në gjendje të rëndë shëndetësore dhe kanë njoftuar menjëherë shërbimin e ambulancës. Ekipi mjekësor ka mbërritur në vendngjarje, por pavarësisht përpjekjeve për ta reanimuar, 45-vjeçari nuk ka mundur të mbahet në jetë.
Nga këqyrja paraprake e trupit nuk janë konstatuar shenja dhune, ndërsa dyshohet se shkaku i vdekjes ka qenë një arrest kardiak.
Autoritetet kanë nisur veprimet procedurale për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe sqarimin e rrethanave.
