Zodiaku Ekstrem: Gjërat që duhen dhe nuk duhen bërë për shenjat e zodiakut sot, e mërkurë 14 janar 2026

Do & Don’t për shenjat sot – e mërkurë, 14 janar 2026
Nga Angeliki Manousaki
Mospajtime nga e kaluara, mundësi të reja që shfaqen, tensione në marrëdhënie, reagime të tepruara, frymë krijuese dhe ndryshime që po afrohen.
Do’s dhe Don’ts e sotme për shenjat e zodiakut vijnë për të vendosur rregull, si në situata, ashtu edhe te ti vetë.
Rubrika “Zodiaku Ekstrem” është këtu… dhe kush e përballon, le ta lexojë deri në fund.
Dashi
DO: Fute veten në ditë me energji, optimizëm dhe humor të mirë. Mundohu ta ruash këtë gjendje gjatë gjithë ditës. Nuk mjafton vetëm të qartësosh objektivat, por edhe t’i organizosh siç duhet. Punët gjysmake nuk të shkojnë. Qëndro larg situatave të ndërlikuara që të lodhin kot.
DON’T: Mos hezito të kontaktosh persona të njohur apo kolegë për të mbledhur informacion të vlefshëm, por ji i qartë në atë që kërkon. Mos lejo që bisedat të tensionohen. Shmang këmbënguljen e tepruar dhe konkurrencën e panevojshme, sepse dëmton veten.
Demi
DO: Ruaje qetësinë dhe gjendjen e mirë shpirtërore. Shkëputu nga tepricat dhe përqendrohu vetëm te gjërat e domosdoshme ose ato që dëshiron vërtet. Gjej “vendin tënd të sigurt” dhe kalon aty më shumë kohë. Merr hapësirën tënde për të menaxhuar situatat pa stres.
DON’T: Mos i injoro emocionet vetëm sepse nuk i kupton plotësisht. Mos u hap me këdo, por as mos u mbyll plotësisht, sidomos në çështje profesionale. Mos u bë kokëfortë apo absolut për shkak të ankthit. Dhe mbi të gjitha, mos e shtrydh veten deri në limit.
Binjakët
DO: Qetëso mendjen dhe përshtat sjelljen, sepse tensionet me njerëz të afërt mund të rriten. Sidomos me kolegët apo partnerin, është e nevojshme të ulësh tonet. Edhe në punë, një qasje më e qetë do të të ndihmojë shumë.
DON’T: Mos e lër pa shfrytëzuar anën tënde krijuese. Shprehi mendimet kur të kërkohet, sepse kështu përparon si në dashuri, ashtu edhe në punë. Shmang reagimet impulsive, presionin, kokëfortësinë dhe kundërshtimet e panevojshme.
Gaforrja
DO: Në punë, merr gjithçka më qetë. Vetëm kështu do të jesh produktiv dhe do të shmangësh acarimet. Dëgjo si ndihesh, por shiko situatat edhe nga një këndvështrim më i gjerë.
DON’T: Mos lejo ankthin të të bindë se je gjithmonë me vonesë. Kjo mendësi nuk të çon askund. Mos e humb fokusin nga objektivi dhe shmang ekstremet në marrëdhënie. Reagimet e forta nuk të sjellin asgjë të mirë.
Luani
DO: Ndihesh krijues dhe i lumtur në “botën tënde” dhe kjo është pozitive. Shprehu lirshëm. Në punë, kjo energji të ndihmon të përfundosh detyrat dhe të tërheqësh vëmendjen. Në dashuri, shprehi hapur pakënaqësitë e tua.
DON’T: Mos lejo askënd të të shpërqendrojë me pyetje që nuk dëshiron t’u përgjigjesh. Mos u ngarko me mendime që të stresojnë pa pasur ende një përfundim të qartë. Shmang teprimet, nxitimin dhe këmbënguljen e panevojshme.
Virgjëresha
DO: Meqë je në humor të mirë, shkëmbe ide dhe mendime me kolegët ose partnerin. Kjo ju afron më shumë. Shfrytëzoje ditën për krijimtari dhe për t’u hapur emocionalisht, duke kuptuar më mirë veten.
DON’T: Mos i lini pas dore çështjet familjare apo të shtëpisë. Nëse ke bërë diçka që nuk ishte detyra jote, mos e përmend vazhdimisht. Bëj të mirën dhe vazhdo përpara. Mos u irrito nga mendimet e të tjerëve.
Peshorja
DO: Sot je në një fazë më të mirë, prandaj shprehi mendimet që ke. Fillo nga diku dhe afrohu temave që të interesojnë përmes bisedave të qeta dhe të ndjeshme. Kupto edhe emocionet e të tjerëve.
DON’T: Mos e neglizho jetën sentimentale. Mos u shfaq i pakujdesshëm dhe mos u përfshi aty ku nuk të takon. Shmang presionin e tepruar ndaj të tjerëve.
Akrepi
DO: Lëre krijimtarinë dhe shprehjen personale të të udhëheqin. Krijo një ambient të qetë për veten dhe përballoji më lehtë shqetësimet. Merru vetëm me gjëra që të sjellin qetësi dhe kënaqësi.
DON’T: Mos ki frikë të jesh i drejtpërdrejtë në dashuri apo financa. Në aspektin ekonomik priten zhvillime pozitive. Shfrytëzo bisedat për të shprehur ndjenja që i ke mbajtur brenda prej kohësh.
Shigjetari
DO: Meqë gjithçka po qetësohet, bëji detyrat me lehtësi. Gjej kohë për veten dhe për aktivitete krijuese, si edhe për çështje shtëpie. Merr pjesë në diskutime për të shprehur mendimet e tua.
DON’T: Mos shmang takimet e rëndësishme profesionale. Shmang pakujdesinë, kokëfortësinë dhe reagimet e forta emocionale. Mos shpërfill mendimet e të tjerëve dhe mos bëj shpenzime të panevojshme.
Bricjapi
DO: Mbaj distancë dhe vëzhgo çfarë ndodh. Puno në heshtje për të çuar përpara idetë e tua. Ji krijues dhe kërko alternativa. Në punë, jep pak më shumë nga vetja.
DON’T: Në dashuri, mos i shty më çështjet që të rëndojnë. Duhet të sqarosh gjërat. Mos i merr situatat si të mirëqena dhe ji më konkret në komunikim.
Ujori
DO: Me humorin e mirë që ke, shprehi lirshëm idetë dhe mendimet, edhe përmes punës. Vëzhgo rrethin pa tension dhe mbyll çështjet e mbetura pezull.
DON’T: Mos humb mundësi që vijnë nga miqtë apo kolegët. Shmang teprimet dhe mos u përpiq të bësh gjithçka njëherësh. Mos u nxito.
Peshqit
DO: Me klimën e qetë të ditës, vepro sipas dëshirës, por sigurohu të dorëzosh rezultatet që priten prej teje. Menaxho përgjegjësitë me kreativitet.
DON’T: Mos e injoro intuitën. Ajo të udhëzon saktë. Shmang pakujdesinë dhe teprimet. Mos hap diskutime me persona që nuk janë gati për to.
Nëse dëshiron, mund ta përshtas stilistikisht (më i shkurtër, më direkt, ose për publikim online) ose ta ndaj në postime të veçanta për çdo shenjë.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd