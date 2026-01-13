I ftohti polar kthen rrugët dhe sheshet e Amsterdamit në pista patinazhi

Amsterdami është përfshirë nga një periudhë e motit të keq, ku temperaturat e ulëta dhe kushtet dimërore kanë shkaktuar formimin e një shtrese akulli në rrugët e kryeqytetit holandez, duke e shndërruar qytetin në një pistë patinazhi gjigante. Pamjet nga rruga Prinsengracht, pranë kishës Westerkerk, janë shpërndarë masivisht në rrjetet sociale, duke treguar çiklistë, këmbësorë dhe automjete që po rrëshqasin në sipërfaqet e akullta, duke e bërë lëvizjen të rrezikshme dhe të vështirë.
Kushtet e motit kanë shkaktuar probleme të mëdha në transport. Fluturimet janë anuluar dhe shërbimet hekurudhore janë ndërprerë, duke përkeqësuar edhe më tej situatën për udhëtarët. Megjithatë, i ftohti ka sjellë mundësi për aktivitete dimërore, si patinazhi në liqenet e ngrira, siç është De Poel në Amstelveen, që ndodhet disa kilometra në jug të Amsterdamit, ku shumë qytetarë janë shfrytëzuar mundësinë për të praktikuar patinazh në kushte ideale.
Autoritetet e qytetit u kanë bërë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes, pasi akulli ka bërë që shumë pjesë të rrugëve të jenë jashtëzakonisht të rrezikshme. Sipas parashikimeve, moti i ftohtë do të vazhdojë edhe në ditët e ardhshme, duke shtuar shqetësimet për sigurinë e transportit dhe lëvizjes në qytet.
