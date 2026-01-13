Dalin pamjet kur Altin Ndoci arratiset nga spitali i Durrësit, polici e ndjek nga pas

Noa.al ka siguruar pamjet e momentit kur Altin Ndoci, një personazh i njohur i botës së krimit, arratiset nga spitali i Durrësit. Në video shihet Ndoci duke vrapuar në ambientet e parkingut të spitalit, ndërsa një efektiv policie e ndjek pas tij, por nuk arrin ta ndalojë.
Efektivi ka qëlluar me armën e shërbimit në tokë, dhe predha ka bërë rikoshet duke përfunduar në shkallët e Infektivit, pa lënduar persona të tjerë.
39-vjeçari Ndoci ishte dërguar në spital për shfaqjen e problemeve shëndetësore dhe dyshohet se arratia ndodhi në momentin kur ai mbeti i vetëm brenda një dhome.
Mbetet e paqartë sesi Ndoci arriti të largohet, pavarësisht se për ruajtjen e tij ishin caktuar të paktën pesë efektivë policie.
