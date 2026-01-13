Ish-Presidenti i SHBA, Bill Clinton dhe bashkëshortja, Hillary, refuzojnë të dëshmojnë në Kongres për çështjen Epstein. Republikanët kërcënojnë me akuza penale

Bill dhe Hillary Clinton refuzuan këtë të martë, të dëshmojnë në një hetim të Kongresit amerikan të udhëhequr nga republikanët mbi financierin e ndjerë dhe të dënuarin për abuzim seksual Jeffrey Epstein, duke thënë se ky ishte një ushtrim partiak.
“Çdo person duhet të vendosë kur ka parë ose përjetuar mjaftueshëm dhe është gati të luftojë për këtë vend, parimet e tij dhe njerëzit e tij, pavarësisht pasojave”, thuhet në një letër që çifti Clinton i kishte drejtuar përfaqësuesit republikan James Comer, i cili kryeson Komitetin e Mbikëqyrjes së Dhomës së Përfaqësuesve. “Për ne, tani është ai moment.”
Comer ka kërcënuar se do t’i shpallë të dy në mospërfillje të Kongresit nëse nuk paraqiten para komitetit, gjë që mund të çojë potencialisht në akuza penale.
Në letrën e shpërndarë në rrjetet sociale nga Hillary Clinton, ata thanë se kishin tentuar të jepnin “pak informacion” që kishin për të ndihmuar hetimin dhe akuzuan republikanin Comer se po e zhvendoste fokusin nga dështimet e administratës Trump.
“E kemi bërë këtë sepse krimet e zotit Epstein ishin të tmerrshme. Nëse qeveria nuk ka bërë gjithçka që mundej për të hetuar dhe ndjekur penalisht këto krime, për çfarëdo arsye, ky duhet të ishte fokusi i punës suaj… Nuk ka asnjë provë që ju po e bëni këtë,” shkruan ata.
“Nuk ka asnjë shpjegim të besueshëm për atë që po bëni, përveç politikës partiake,” shtuan ata, duke theksuar se në fakt e presin që Comer të udhëzojë komitetin t’i shpallë në mospërfillje të Kongresit.
Administrata e presidentit Donald Trump, nën presionin e bazës politike të Trump, ka urdhëruar Departamentin e Drejtësisë të SHBA-ve të publikojë dosjet e lidhura me hetimet penale mbi Epstein, i cili dikur ishte mik si me Trump ashtu edhe me çiftin Clinton, në përputhje me një ligj transparence të miratuar nga Kongresi.
