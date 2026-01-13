Berisha i përgjigjet pyetjes së sikletshme: Nuk do ia lë partinë as djalit e as vajzës

Lezhë, 13 janar 2026
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, u përball me pyetje të drejtpërdrejta dhe kritika nga mbështetësit e tij gjatë një takimi me strukturat dhe demokratët në Lezhë, ku në fokus ishte komunikimi i partisë me bazën dhe çështja e lidershipit në PD.
Një prej pjesëmarrësve ngriti shqetësimin për mungesën e kontaktit mes drejtuesve të lartë të partisë dhe anëtarësisë, duke theksuar se për disa muaj demokratët janë ndier të lënë pas dore. Sipas tij, kjo situatë nuk lidhet drejtpërdrejt me Berishën, por me drejtuesit e niveleve të mesme dhe të qarqeve, të cilët janë shkëputur nga baza.
Në përgjigje, Berisha pranoi se kritika ishte e drejtë dhe u angazhua për forcimin e dialogut të brendshëm në parti. Ai deklaroi se deputetët dhe drejtuesit e PD-së do të kenë një rol më aktiv në komunikimin me strukturat lokale, duke pranuar se përballja intensive politike me qeverinë ka zhvendosur vëmendjen kryesisht te mbrojtja e votës.
Një tjetër moment i ndjeshëm i takimit lidhej me të ardhmen e lidershipit të Partisë Demokratike. Një demokrat shprehu dyshimin se Berisha mund të hezitojë të dorëzojë drejtimin nga frika se partia mund të përfundojë sërish në duar të gabuara.
Berisha e hodhi poshtë këtë ide, duke theksuar se nuk ka ndërmend të caktojë një pasardhës personal dhe as të trashëgojë drejtimin e partisë te familjarët e tij. Sipas tij, drejtuesi i ardhshëm i PD-së duhet të jetë produkt i vullnetit të anëtarësisë.
Ai theksoi se pasardhësi i tij do të jetë ai që do të zgjidhet dhe mbështetet nga demokratët, duke nënvizuar se vendimet për lidershipin nuk duhet të jenë personale, por demokratike.
Takimi në Lezhë u shoqërua me debate të hapura dhe tone kritike, duke reflektuar tensionet e brendshme, por edhe përpjekjen e lidershipit për të rikthyer kontaktin e drejtpërdrejtë me bazën e partisë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd