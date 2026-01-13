IKSHPK paralajmëron: Uji nga Liqeni i Badocit nuk është i sigurt për pije

Prishtinë, 13 janar 2026
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka këshilluar qytetarët që të mos përdorin për pije ujin e furnizuar nga Liqeni i Badocit, për shkak të përkeqësimit të cilësisë së tij pas reshjeve dhe përmbytjeve të fundit.
Sipas institutit, analizat e kryera kanë evidentuar rritje të ndjeshme të turbullirës në ujin e trajtuar nga fabrika e këtij liqeni, çka e bën atë të papërshtatshëm për konsum njerëzor. Situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme në bashkëpunim me Kompaninë Rajonale të Ujësjellësit “Prishtina”.
IKSHPK thekson se ndalimi i përdorimit të ujit për pije do të mbetet në fuqi deri në një njoftim të ri, ndërsa u bën thirrje qytetarëve të respektojnë rekomandimet për të shmangur rreziqet shëndetësore. Nga Liqeni i Badocit furnizohet me ujë një pjesë e madhe e Prishtinës, si edhe disa komuna dhe zona përreth.
Autoritetet shëndetësore sqarojnë se përkeqësimi i parametrave të ujit lidhet drejtpërdrejt me përmbytjet e ditëve të fundit, të cilat kanë sjellë sasi të mëdha sedimenti në burimet ujore. Kosova u përball javën e kaluar me vërshime që shkaktuan dëme materiale, evakuime dhe ndërprerje të përkohshme të aktivitetit normal në disa zona.
Instituti vë në dukje se probleme të ngjashme me ujin e Liqenit të Badocit janë konstatuar edhe më herët, kryesisht për shkak të rritjes së nivelit të manganit. Ndërsa ky element është i domosdoshëm për organizmin në sasi të vogla, prania e tij e lartë në ujë, sidomos për periudha të gjata, mund të përbëjë rrezik për shëndetin, veçanërisht për fëmijët e vegjël.
IKSHPK garanton se publiku do të informohet menjëherë sapo uji të rikthehet në parametrat e sigurisë për përdorim.
