Berisha demokratëve: Beteja juaj nuk ishte vetëm me qeverinë, por edhe me Xhorxh Sorosin

Tiranë, 13 janar 2026
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se beteja e demokratëve gjatë viteve të fundit nuk ishte vetëm kundër qeverisë, por edhe kundër asaj që ai e quajti “një betejë globale”, duke përfshirë figura dhe interesa ndërkombëtare.
Gjatë një fjale drejtuar mbështetësve të tij, Berisha tha se Partia Demokratike i rezistoi përpjekjeve për ta nxjerrë jashtë hartës politike dhe se arriti të ringrihej pas një periudhe të gjatë përçarjeje dhe izolimi. Ai e cilësoi këtë periudhë si një provë të fortë dinjiteti dhe guximi për demokratët.
Berisha akuzoi drejtues të mëparshëm të PD-së për bashkëpunim me kryeministrin Edi Rama dhe për përpjekje për ta dëmtuar partinë nga brenda. Sipas tij, këto veprime synonin dobësimin e opozitës dhe shkatërrimin e pluralizmit politik në vend.
Në fjalën e tij, Berisha u ndal edhe te vendimi i demokratëve për ta mbështetur atë në vjeshtën e vitit 2021, duke e cilësuar këtë si një nga vendimet më të vështira, por edhe më të rëndësishme për partinë. Ai tha se ky vendim shënoi kalimin nga ajo që e quajti “opozitë fasadë” në një opozitë reale.
Sipas Berishës, përballja e demokratëve nuk ishte vetëm me qeverinë shqiptare, por edhe me figura të fuqishme ndërkombëtare, duke përmendur konkretisht filantropin Xhorxh Soros, të cilin e akuzoi si kundërshtar të vlerave konservatore dhe të Partisë Demokratike.
Berisha theksoi se, pavarësisht presioneve dhe izolimit, demokratët zgjodhën të qëndronin besnikë ndaj idealeve të tyre, sovranitetit të vendit dhe orientimit perëndimor, duke shtuar se kjo qëndresë, sipas tij, ka sjellë sot mbështetje ndërkombëtare për kauzën e tyre.
Fjalimi u mbyll me mesazhin se Partia Demokratike, ndonëse e përballur me vështirësi të mëdha, arriti të mbijetojë dhe të rikthehet në skenën politike falë unitetit dhe vendimeve të mbështetësve të saj.
