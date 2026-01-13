Kosto 2.4 miliardë dollarë, Norvegjia po ndërton tunelin nënujor më të gjatë dhe më të thellë në botë

NORVEGJI – Ndërtimi i tunelit Rogfast, më i gjatë dhe më i thellë në botë nën det, po vazhdon në bregun perëndimor të Norvegjisë. Projekti ka filluar në janar 2018, ndërprej në fund të vitit 2019 për shkak të tejkalimeve të kostove dhe rifilloi në fund të vitit 2021. Tuneli pritet të përfundojë në vitin 2033, me një kosto prej 25 miliardë krona norvegjeze (rreth 2.4 miliardë dollarë).
Tuneli ka për qëllim të ulë kohën e udhëtimit midis qyteteve Stavanger dhe Haugesund, duke zëvendësuar linjat ekzistuese të trageteve dhe duke ofruar një lidhje më të shpejtë dhe të besueshme përgjatë bregut perëndimor. Ai përbëhet nga dy tubacione të veçanta, secili me dy korsia trafiku, dhe një rrugë rrethore 260 metra e thellë që lidh ishullin Kvitsøy.
Punimet janë të avancuara teknikisht, duke përdorur matje lazerike dhe skanerë 3D për të siguruar që dy ekipet e ndërtimit të takohen në mes me një margjinë gabimi prej vetëm 5 centimetra. Kjo saktësi është kritike për të kursyer kohë, materiale dhe për të minimizuar ndikimin në mjedis.
Tuneli do të përdorë gjithashtu një sistem ventilimi longitudinal, kamerat dhe radarë për monitorim të trafikut dhe sisteme alarmi për ngjarje të paparashikuara. Ndërtimi ka hasur sfida, duke përfshirë rrjedhjen e ujit të kripur dhe injektimin e llaçeve për të siguruar stabilitetin e shkëmbit, veçanërisht në thellësi deri në 392 metra nën nivelin e detit.
Sipas Anne Brit Moen, menaxhere projekti në Skanska, tuneli do të reduktojë kohën e udhëtimit midis Bergen dhe Stavanger rreth 40 minuta, dhe do të përmirësojë aksesin në punë, arsim dhe shërbime publike për komunitetet lokale. Ai gjithashtu pritet të forcojë ekonominë lokale, duke ulur kostot logjistike dhe duke mundësuar operim më të gjerë të kompanive të produkteve detare.
Rogfast është një pjesë e projektit më të madh të autostradës E39, e cila shtrihet 1,100 kilometra përgjatë bregut norvegjez, me qëllim që të hiqen tragetet dhe të reduktohet koha e udhëtimit gati gjysmë. Përfundimi i gjithë projektit pritet të shtrihet deri në vitin 2050.
