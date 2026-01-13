Kryeministri i Groenlandës: Nuk duam të jemi pjesë e SHBA-së

GROENLANDË – Liderët politikë të Groenlandës kanë reaguar me forcë ndaj sugjerimeve të ish-presidentit amerikan Donald Trump për përdorimin e forcës për të marrë nën kontroll ishullin autonom, të pasur me minerale dhe me vendndodhje strategjike.
Trump ka sugjeruar se SHBA mund të veprojë për të parandaluar që Rusia ose Kina të ushtrojnë ndikim mbi ishullin, duke shkaktuar shqetësime ndërkombëtare. Ai gjithashtu ka lënë të kuptohet se nuk do të pranojë kundërshtimin e popullit lokal për planet e tij.
Në një deklaratë të përbashkët, liderët e pesë partive politike të zgjedhura në parlamentin e Groenlandës, të publikuar nga Kryeministri Jens-Frederik Nielsen, theksuan:
“Ne nuk duam të jemi Amerikanë, nuk duam të jemi Danezë, duam të jemi Greenlandezë. Asnjë vend tjetër nuk mund të ndërhyjë në këtë. Ne duhet të vendosim për të ardhmen e vendit tonë vetë, pa presion, pa vendime të nxituara dhe pa ndërhyrje nga jashtë.”
Mediat ndërkombëtare raportojnë se parlamenti i Groenlandës, Inatsisartut, do të përshpejtojë zhvillimin e një debati politik gjithëpërfshirës për të siguruar pjesëmarrjen e drejtë të qytetarëve dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre.
Deklarata e liderëve politikë erdhi disa orë pas deklaratës së Trump, i cili tha se do të ndërmarrë veprime në Greenland pavarësisht kundërshtimeve dhe se prania ushtarake amerikane sipas marrëveshjes së vitit 1951 me Danimarkën nuk është e mjaftueshme për të garantuar sigurinë e ishullit.
Kryeqytetet evropiane po përpiqen të koordinojnë një përgjigje pas sugjerimeve të SHBA-së për blerjen e Greenlandit dhe mundësinë e ndërhyrjes ushtarake.
