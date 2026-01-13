700 milionë shkarkime dhe rritje e pandalshme: Qwen i Alibaba dominon botën e IA-së me burim të hapur

Aplikacioni Qwen i Alibaba kryeson me 700 milionë shkarkime komunitetin global të inteligjencës artificiale me burim të hapur
Deri në këtë muaj, aplikacioni Qwen i modeleve të inteligjencës artificiale (IA) të Alibaba ka regjistruar plot 700 milionë shkarkime në platformën bashkëpunuese të IA-së Hugging Face, duke u bërë sistemi më i popullarizuar i IA-së me burim të hapur në mbarë botën, sipas ekipit të Qwen.
Të dhënat nga Hugging Face tregojnë se deri në tetor 2025, Qwen kishte tejkaluar Llama-n dhe Meta-n për sa i përket shkarkimeve kumulative. Në dhjetor të të njëjtit vit, shkarkimet njëmujore tejkaluan totalin e kombinuar të tetë modeleve të tjera më të njohura — Meta, DeepSeek, OpenAI, Mistral, Nvidia, Zhipu.AI, Moonshot dhe MiniMax.
Alibaba hapi modelet e saj Qwen në vitin 2023, duke u bërë kompania e parë e madhe kineze e teknologjisë që publikoi një model vendas të gjuhës së madhe (LLM).
Aplikacioni Qwen mbulon detyra tekst edhe multimodale, duke mbështetur 119 gjuhë dhe dialekte rajonale.
Deri më sot, Alibaba ka hapur gati 400 modele në linjën Qwen dhe ka krijuar më shumë se 180 mijë versione derivative. Këto shifra e bëjnë familjen LLM më të frytshme të hapur në botë, sipas ekipit të Qwen.
Ekipi tha se që nga gjysma e dytë e vitit të kaluar, shkalla globale e rritjes së shkarkimeve të Qwen renditet e para midis pesë shitësve kryesorë të modeleve me burim të hapur. "Qëllimi ynë kryesor mbetet të vazhdojmë të shtyjmë kufirin e performancës së LLM-ve, duke qëndruar të përkushtuar ndaj hapjes me burim të hapur, në mënyrë që IA të ndihmojë vërtet më shumë njerëz në mbarë botën", tha një studiues i ekipit të Qwen për agjencinë e lajmeve Xinhua që citon sot noa.al.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd