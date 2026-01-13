KOREA E JUGUT – Prokurorët kërkojnë dënimin me vdekje për ish-presidentin Yoon Suk Yeol

SEUL – Prokurorët e Koresë së Jugut kanë kërkuar sot dënimin me vdekje për ish-presidentin Yoon Suk Yeol, duke e konsideruar atë fajtor për rebelim për përpjekjen e tij për të vendosur ligjin ushtarak në dhjetor 2024.
Sipas agjencisë së lajmeve Yonhap, prokurorët specialë e kanë cilësuar Yoon si “udhëheqës i rebelimit”, duke i kërkuar gjykatës dënimin më të lartë sipas ligjit.
Më 3 dhjetor 2024, Yoon shpalli papritur ligjin ushtarak gjatë një fjalimi televiziv, duke argumentuar se synonte të çrrënjoste forcat që ai i quante anti-shtetërore dhe pro-Kore së Veriut. Ligjvënësit reaguan duke e cilësuar këtë si një përpjekje për grusht shteti, ndërsa Yoon pezulloi detyrat e tij presidenciale pa miratimin e parlamentit. Ai u arrestua më pas, duke shënuar herën e parë në historinë e vendit që një president në detyrë u vendos në paraburgim dhe u akuzua zyrtarisht.
Rebelimi dënohet me vdekje sipas ligjit korean, megjithëse vendi nuk ka kryer ekzekutim për dekada. Prokurorët pretendojnë se ekzistonte një plan i ndërtuar që nga tetori 2023, nën drejtimin e Yoon dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Kim Yong-hyun, për të ruajtur pushtetin e presidentit.
Yoon, 65 vjeç, mohon akuzat. Ai argumenton se shpallja e ligjit ushtarak ishte brenda kompetencave të tij presidenciale dhe se qëllimi i saj ishte vetëm të alarmonte për pengesat që opozita po i krijonte qeverisë.
Gjykata e Qarkut Qendror të Seulit pritet të japë vendimin përfundimtar në shkurt 2026.
