Ky është Altin Ndoci. U arratis, kërkohet nga policia. Kujdes, ka rrezikshmëri të lartë shoqërore

Personi që shihni në foto është Altin Ndoci, i shpallur nga Prokuroria e Posaçme SPAK si vrasës me pagesë dhe i cilësuar si ushtari i Çopjave, të cilët njihen në Elbasan dhe më gjerë si organizatë kriminale. Foto është marrë nga kamerat e sigurisë.
Altin Ndoci, është një nga personat e arrestuar fillimisht nga prokuroria e Durrësit dhe më pas gjatë operacionit “Plumbi i artë”.
Me vendimin nr.98 të datës 2 gusht 2024, Gjykata e Posaçme ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë “arrest në burg”, si i dyshuar për: “Vrasje në rrethana të tjera cilësuese”, kundër dy ose më shumë personave, në dy raste, “Vrasje me paramendim”, “Sigurim i kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje”, në dy raste, “Vjedhje me armë” në dy raste, “Përkrahje e autorit të krimit”, vepra penale këto të kryera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal dhe “Organizatë kriminale”.
Prokuroria përgjatë disa viteve që nga 2020 u bazua në dëshminë e bashkëpunëtorit të Drejtësisë, Klevis Alla, duke ngritur akuzë për Altin Ndocin si të përfshirë në vrasjen e 4 personave, fillimisht dy vëllezërve Haxhiaj në Durrës dhe ekzekutimin e dy personave të tjerë Anxhelo Avdija dhe Dorian Shkozën.
Por të gjitha këto akuza ranë, për shkak se dhe vetë prokuroria u bind që pretendimet e bashkëpunëtorit të drejtësisë, Klevis Alla nuk qëndronin për sa i përket pjesëmarrjes në krim të Altin Ndocit.
Vetë Alla rezultoi se kishte gënjyer dhe për pasojë humbi statusin e bashkëpunëtorit, duke u dënuar me 25 vite burgim.
Mirëpo megjithëse Ndoci fitoi në prill 2024 pafajësinë, ai mbeti në burg me akuza të tjera nga SPAK. Këtë herë, me dëshmi nga bashkëpunëtori tjetër i Drejtësisë, Nuredin Dumani.
Dosja e parë e 2020
Altin Ndoci është njëri prej personave të akuzuar dhe arrestuar për vrasjen e vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhiaj në Durrës më 27 Prill 2020. Emri i tij kishte dalë për dëshmisë së të penduarit të drejtësisë, Klevis Alla, një nga autorët e kësaj ngjarjeje.
Djali atëherë 33 vjeç, me origjinë nga Puka dhe banim në Tiranë, u arrestua nga SPAK në Tiranë gjatë operacionit “Plumbi i Artë”, nën akuzë për një sërë ngjarjesh kriminale, pas dëshmive të 3 të penduarve të drejtësisë.
Dosja e dytë e 2020
Në një dosje tjetër Altin Ndoci, akuzohet nga SPAK dhe Nuredin Dumani si pjesëmarrës në vrasjen e Andi Zylyfit dhe plagosjen e Ardit Uruçit kryer në bashkëpunim në formën e “Grupit të strukturuar kriminal”.
