Goditi efektivin e policisë tek Infektivi i Durrësit dhe u arratis, ngrihen postblloqe për kapjen e Altin Ndocit

DURRËS- Policia ka ngritur postblloqe për kapjen e një prej personave më të rrezikshëm të botës së krimit. Ditën e sotme, Altin Ndoci është arratisur nga burgu i Durrësit. Bëhet me dije se Ndoci kishte shkuar në spital, për të kryer vizita mjekësore në repartin infektiv.
Ai ka qenë i shoqëruar nga efektive të policisë së burgjeve. Në momentin që ka mbërritur në dhomën e posaçme për të burgosurit, ai ka goditur efektivin e policisë dhe është larguar në drejtim të varrezave të qytetit.
Detajet e arratisë
Altin Ndoci, i burgosuri i cili u arratis ditën e sotme nga burgu i Durrësit, duket se e kishte menduar mirë intinerarin e arratisjes. Bëhet me dije, se Ndoci ka shkuar për një vizitë mjekësore në repartin nfektiv.
Ai ka qenë i shoqëruar nga pesë policë, një shofer, dy të tjerë kanë qëndruar brenda makinës dhe dy të tjerë e kanë shoqëruar në ambientet e spitalit. Ndoci i ka kërkuar njërit prej efektivëve të shkojë në tualet.
Pasi ka bërë vizitën mjekësore te reparti infektiv, Altin Ndoci ka kërkuar që të shkonte në banjë.
Është futur brenda dhe pak më pas ka dalë. Por me të qenë jashtë derës së banjës ka goditur një nga gardianët që ishte te dera dhe ka rendur të dalë nha spitali.
Me turravrap shkallët nga kati i tretë deri në daljen e Spitalit, Altin Ndoci e ka çarë shpejt dhe lehtë rrugën madje edhe pasi polici tjetër hapi zjarr në ajër për ta ndalur.
Raportohet se pasi ka dalë, ai ka goditur njërin nga punonjësit e policisë dhe është larguar me shpejtësi. Dyshohet se një audi A7 i bardhë me targa AA700RS e priste në parkimin e Spitalit të Durrësit, të cilët më pas janë larguar në drejtim të Spitallës.
