‘Po shkoj pak në banjë’, si u arratis nga spitali infektiv, vrasësi me pagesë Altin Ndoci

I akuzuari si vrasës me pagesë, Altin Ndoci, i arrestuar me urdhër të SPAK është arratisur nga paraburgimi i Durrësit të martën rreth mesditës dhe autoritetet kanë humbur gjurmët e tij pasi është larguar në drejtim të paditur.
Drejtoria e Burgjeve tha përmes një deklarate për mediat se Altin Ndoci është larguar nga ambientet e Spitalit Rajonal të Durrësit, ku ishte shoqëruar për kryerjen e vizitave mjekësore.
“I paraburgosuri Altin Ndoci është larguar nga ambientet e Spitalit Rajonal të Durrësit, ku ishte shoqëruar për kryerjen e vizitave mjekësore.
Të gjitha procedurat mjekësore janë zhvilluar në repartin e infektivit, i cili ka repartin e sigurisë për të dënuarit", tha DPB.
Siças dëshmive dhe të dhënave të para, i burgosuri ka goditur efektivin dhe është larguar me shpejtësi.
Pesë policë e gardianë e shoqëronin dhe njëri prej tyre drejtonte dhe mjetin e transportit të burgut.
Pasi ka bërë vizitën mjekësore te reparti infektiv, Altin Ndoci ka kërkuar që të shkonte në banjë. Është futur brenda dhe pak më pas ka dalë. Por me të qenë jashtë derës së banjës ka goditur një nga gardianët që ishte te dera dhe ka rendur të dalë nha spitali. Me turravrap shkallët nga kati i tretë deri në daljen e Spitalit, Altin Ndoci e ka çarë shpejt dhe lehtë rrugën madje edhe pasi polici tjetër hapi zjarr në ajër për ta ndalur.
Një Audi e priste afër Spitalit dhe Ndoci iu zhduk gjurmëve të policisë.
Duke pranuar dështimin e forcave të sigurisë dhe duke pohuar se po hetohet nëse ka pasur bashkëpunim, DPB thotë se "pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme nga forcat e Policisë së Burgjeve për ndalimin e tij, Altin Ndoci ka arritur të largohet nga spitali".
"Strukturat përkatëse janë vënë menjëherë në lëvizje dhe po punohet intensivisht për lokalizimin dhe kapjen e tij, si dhe për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes”, bën me dije Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve.
Kush është Altin Ndoci
Altin Ndoci akuzohet nga SPAK, si vrasës me pagesë i rekrutuar nga disa kriminelë të rrezikshëm të lodhur kryesisht me serial krimesh të rënda në Elbasan dhe Itali.
Ndoci është vënë nëm hetim nga SPAK-u për vrasje, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, armëmbajtje pa leje, etj.
Ai akuzohet se ka qenë pjesëmarrës në masakrën e Bradasheshit, ku mbeti i vrarë Endrit Alibej i njohur si Tarzani, xhaxhait të këtij, Arben Dylgjeri, si dhe një shtetasi turk, Erdal Durunay. Ngjarja kishte ndodhur më 29 dhjetor 2019 në Bradashesh, fshat në hyrje të qytetit Elbasan.
Ndoci u arrestua në vitin 2020 i akuzuar për vrasjen e vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhia në Durrës dhe për vrasjen e Dorjan Shkozës dhe Anxhelo Avdisë, po në Durrës.
Në nëntor 2024 mori pafajësi, por megjithatë SPAK ngriti akuzë tjetër më 18 tetor 2025.
/noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd