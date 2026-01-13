Skandali i rezervave shtetërore në Kosovë / Ministrja Rozeta Hajdari paraqitet në Gjykatë

PRISHTINË – Ministrja në detyrë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë në Kosovë, Rozeta Hajdari, është paraqitur sot në Gjykatën Themelore në Prishtinë, në kuadër të seancës fillestare për çështjen e njohur si rasti i rezervave shtetërore.
Sipas mediave në Kosovë, Prokuroria Speciale ka ngritur aktakuzë më 11 nëntor 2025, duke akuzuar Hajdarin, së bashku me dy zyrtarë të MINT-it, Irfan Lipovica dhe Hafiz Gara, për keqpërdorim të detyrës zyrtare gjatë vitit 2022.
Prokuroria pretendon se të pandehurit kanë kontraktuar blerjen e sasive të vajit dhe grurit jashtë Kosovës, por mallrat e porositura nuk kanë mbërritur asnjëherë në vend, duke i shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm financiar prej rreth 3 milionë eurosh.
Ministrja Hajdari ka hedhur poshtë akuzat, duke i cilësuar ato si të motivuara politikisht. Ndërkohë, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar më herët se nuk sheh elemente korrupsioni apo keqpërdorimi në këtë çështje.
Nga ana tjetër, Prokuroria thekson se procesi penal lidhet me shkelje të ligjit për rezervat shtetërore të mallrave dhe me veprime që kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme për buxhetin e shtetit.
