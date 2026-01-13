EMRI / I arrestuar nga SPAK për vepra të rënda penale, kush është i burgosuri i arratisur nga spitali i Durrësit

DURRËS – Një i burgosur, i cili ndodhej i shtruar në repartin infektiv të spitalit të Durrësit për probleme shëndetësore, është arratisur, duke vënë në alarm autoritetet.
Burime bëjnë me dije se personi i larguar është Altin Ndoci, i arrestuar nga SPAK për vepra të rënda penale, në kuadër të hetimeve ndaj grupeve kriminale.
Shtetasi në fjalë ishte shtruar në spital pasi kishte shfaqur probleme shëndetësore, ndërsa rrethanat e arratisjes mbeten ende të paqarta. Nuk ka ende një reagim zyrtar nga Policia e Shtetit apo Drejtoria e Burgjeve.
Pas ngjarjes, forcat e rendit kanë nisur kërkimet për kapjen e tij, ndërsa po verifikohen edhe masat e sigurisë që ishin vendosur gjatë trajtimit spitalor.
Autoritetet pritet të dalin me një deklaratë zyrtare në orët në vijim, ndërsa lajmi është në përditësim.
