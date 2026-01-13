Selin ‘kërcënon’ Mirin: ‘Do iki nga krevati’!

Në një bisedë me Mirin, në sfidën e buxhetit, Selin i ka shprehur arsyen se përse nuk ka lëvizur nga krevati.
Selin:
Unë e kam thënë se përse kam qëndruar në krevat edhe pse ka përfunduar sfida. Ishte që të gjithë ato që mua më komentuan të përjetonin të njëjtën gjë. Tani nuk besoj të ketë më hyrje të reja, edhe po pati unë do iki te Anxhelo.(qesh)
Miri:
Ti ke mbaruar punë, do ikësh që nesër kështu që ne takohemi që sot. Më lë mua të flej me atë se kështu i bie tani. Ai do flejë nga krahu yt.
Selin:
Ndërroje anën.
Miri:
Jo, nuk bëhet. Ti më ke afër dhe nuk flet, imagjino 1 kilometër larg.
Do të të them nga larg “O Miri”.
Miri:
Nuk ja vlen ashtu, ke afër Loren andej nga do flesh ti. Kështu që shko tek Lore Vetëm po doli Loreja, ti shpëton përfundimisht. Shko në krevat me kunatën tënde dhe bi rehat.
Selin:
Nuk del Lore, avash ti.
