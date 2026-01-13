Vrasësi Altin Doçi është arratisur nga spitali infektiv i Durrësit! Emri dhe detajet e ngjarjes

Sipas Policisë së Shtetit, Altin Ndoci 38 vjeç dhe Klevis Alla, aktualisht 27 vjeç, akuzohen se në vitin 2020 në harkun kohor të pak javëve, ekzekutuan me armë zjarri vëllezërit Besmir dhe Viktor Haxhia e më tej edhe Dorjan Shkoza e Anxhelo Avdia. Të dyja ngjarjet kanë lidhje me prishjen e pazareve të drogës
DURRËS – Një i burgosur, i cili ndodhej i shtruar në repartin infektiv të spitalit të Durrësit për probleme shëndetësore, dyshohet se është arratisur.
Noa.al konfirmoi nga policia e Shtetit se i arratisuri është Altin Ndoci, i cilësuar si person me rrezikshmëri të lartë shoqërore.
Burime jozyrtare bëjnë me dije se ngjarja ka ndodhur sot pas mesdite gjatë kohës që i dënuari po merrte trajtim mjekësor, ndërsa ende nuk ka një konfirmim zyrtar nga autoritetet përkatëse.
Altin Ndoci, është një nga personat e arrestuar nga policia si autor i vrasjes kriminale të dy vëllezërve Haxhia në Durrës, ngjarje e ndodhur në vitin pandemik 2020.
Armët e zjarrit të përdorura për të kryer krimin, 3 kallashnikovë, ishin fshehur në një kanal midis Shkozetit dhe Nishtullës, ndërsa në Arapaj u gjet dhe automjeti tip ‘Toyota’ i përdorur nga autorët.
Ndoci, banor i Tiranës, së bashku me shokun e tij 22-vjeçar, K.A., banor i Durrësit akuzohet se kanë vrarë edhe dy të rinjtë Dorjan Shkozën dhe Anxhelo Avdian, më 2 mars të vitit 2020.
Sipas policisë të dyja ngjarjet kanë lidhje me prishjen e pazareve të drogës dhe kanë ndodhur në të njejtin vend.
Pazaret e drogës janë në qendër të këtyre ngjarjeve kriminale pasi 2 nga 4 viktimat kanë qenë të dënuar më parë për trafik narkotikësh.
Konkretisht Dorjan Shkoza 35 vjeç, që u vra në 2 mars, ka qenë ish i dënuar me 8 vjet burg dhe Besmir Haxhia që u vra në 27 prill, ishte dënuar në Greqi dhe Francë. Një të shkuar të ngjajshme kishte dhe vrasësi Altin Ndoci.
Ndoci pati rënë në prangat e policisë në vijim të bashkëpunimit me drejtësinë të 22-vjeçarit të arrestuar. Targat e makinës së ekzekutorëve rezultuan të vjedhura nga një makinë “Skoda”. Kjo e dhënë ka çuar hetuesit në gjurmimin dhe kapjen e 22-vjeçarit i cili pasi është marrë në pyetje ka zbuluar bashkëpunëtorin e tij.
Altin Ndoci kishte mohuar përfshirjen në krim në dëshminë e parë në grupin hetimor, por rrëfimi i shokut të tij dhe provat e tjera ishin kundër tij.
Altin Ndoci ishte dënuar më parë për trafik droge.
