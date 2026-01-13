NOA Analizë: BE pret prova, jo vetëm strategji – cilat janë pikat nga të cilat varet sot e ardhmja e anëtarësimit të Shqipërisë

Kanë kaluar tre muaj nga takimi i 13-të i Grupit të Posaçëm për Reformën e Administratës Publike mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, i mbajtur në tetor 2025, dhe mesazhi që vjen nga Brukseli mbetet i qartë dhe i pandryshuar: progresi formal nuk mjafton më. Përtej vlerësimeve për hapjen e klasterëve negociues dhe miratimin e strategjive të reja, Bashkimi Evropian i ka lënë qeverisë shqiptare një sërë kërkesash konkrete që lidhen drejtpërdrejt me zbatimin real të reformave.
Në thelb, BE kërkon që Shqipëria të kalojë nga faza e planeve dhe dokumenteve strategjike në fazën e rezultateve të matshme, veçanërisht në reformën e administratës publike, e cila konsiderohet shtylla kryesore që do të përcaktojë ritmin e negociatave të anëtarësimit. Katër muaj më pas, pyetja që shtrohet është e thjeshtë, por thelbësore: cilat janë pritshmëritë konkrete të Bashkimit Evropian ndaj qeverisë shqiptare dhe sa prej tyre janë përkthyer në veprime reale?
Nga raporti pas takimit të 13-të të Grupit të Posaçëm për Reformën e Administratës Publike (PAR) mes Komisioni Evropian dhe Shqipëria, dalin qartë disa kërkesa, porosi dhe pritshmëri konkrete që BE i adreson qeverisë shqiptare. Megjithëse gjuha është diplomatike dhe vlerësuese për progresin, thelbi i mesazhit është i qartë: ritmi, cilësia dhe zbatimi real i reformave do të përcaktojnë shpejtësinë e negociatave të anëtarësimit.
Më poshtë janë pikat kryesore të raportit sipas fushave ku BE ka lënë mesazhe të drejtpërdrejta për qeverinë:
1. Reforma në administratën publike është “çelësi” i negociatave
Mesazhi më i fortë politik i Komisionit është se klasteri i themeleve, ku përfshihet edhe reforma e administratës publike, do të përcaktojë ritmin e përgjithshëm të negociatave.
➡️ Porosia për qeverinë:
Nuk mjafton hapja e klasterëve. BE pret reforma funksionale, të matshme dhe të qëndrueshme, sidomos në administratë, sepse ajo është mekanizmi që do të zbatojë ligjet e BE-së pas anëtarësimit.
2. Strategjitë janë miratuar – tani kërkohet zbatim real
Komisioni përshëndet:
Strategjinë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit 2024–2030
Strategjinë Ndërsektoriale të Reformës së Administratës Publike 2025–2030
Por theksi nuk është te dokumentet, por te zbatimi i tyre efektiv.
➡️ Kërkesa konkrete:
Të forcohen mekanizmat e monitorimit dhe raportimit
Të ketë tregues të qartë performance dhe llogaridhënie reale
➡️ Mesazhi i nënkuptuar:
BE nuk do të vlerësojë më “strategji në letër”, por rezultate të verifikueshme në praktikë.
3. Administratë profesionale dhe e depolitizuar
Në fushën e shërbimit civil dhe burimeve njerëzore, Komisioni është shumë i qartë:
Rekrutimet, ngritjet në detyrë dhe largimet duhet të jenë plotësisht meritore dhe transparente
Administrata duhet të ketë kapacitet real për të zbatuar acquis-në e BE-së
➡️ Porosi direkte për qeverinë:
Të mbyllet hapësira për ndërhyrje politike në administratë
Të profesionalizohet shërbimi civil, jo vetëm në qendër, por edhe në nivel vendor
Edhe strategjia kombëtare e pagave shihet pozitivisht, por BE pret që ajo të përdoret si mjet për tërheqje dhe mbajtje të profesionistëve, jo thjesht si rritje nominale page.
4. Financat publike: transparencë dhe kontroll i pavarur
Komisioni përshëndet Strategjinë Afatmesme të të Ardhurave 2024–2027, por ngre dy sinjale të forta:
Shqetësim për rishikimet buxhetore përmes akteve normative
Nevojë për një organ të pavarur mbikëqyrës fiskal
➡️ Mesazhi i qartë:
Qeveria duhet të kufizojë fleksibilitetin politik mbi buxhetin dhe të pranojë kontroll institucional të pavarur, sipas standardeve të BE-së.
5. Politika të bazuara në prova, jo në vendime ad hoc
Në zhvillimin dhe koordinimin e politikave, BE kërkon:
Rritje të cilësisë së vlerësimeve të ndikimit rregullator
Konsultime publike reale dhe jo formale
Zbatim të këtyre proceseve edhe për legjislacionin dytësor
➡️ Porosi thelbësore:
Vendimmarrja politike duhet të bazohet në analiza, të dhëna dhe konsultim, jo në urgjenca apo interesa afatshkurtra.
6. Llogaridhënie, transparencë dhe të drejta të qytetarëve
Komisioni vlerëson:
Hapat për qartësimin e linjave të përgjegjësisë institucionale
Miratimin e ligjit të ri për mbrojtjen e të dhënave personale
Por kërkon më shumë:
➡️ Kërkesa shtesë:
Rritje të transparencës
Përmirësim të aksesit në informacion
Zbatim konsekuent të ligjeve, jo selektiv
7. Dixhiitalizimi po ecën, por barazia në akses mbetet problem
BE njeh progresin në digjitalizimin e shërbimeve publike dhe kuadrin e ndërveprueshmërisë, por thekson:
➡️ Porosia kryesore:
Dixhiitalizimi nuk duhet të krijojë përjashtim. Aksesi i barabartë për të gjithë qytetarët dhe bizneset mbetet prioritet absolut.
Gjithashtu kërkohet harmonizimi i ligjeve të veçanta me Kodin e Procedurave Administrative, për të ulur barrën administrative reale.
***
Në thelb, Komisioni Evropian i thotë qeverisë shqiptare:
Keni bërë hapa përpara, por tani hyni në fazën vendimtare;
Reforma duhet të zbatohet, jo të shpallet;
Administrata duhet të jetë profesionale, e depolitizuar dhe funksionale;
Transparenca, kontrolli dhe llogaridhënia nuk janë opsionale;
Dhe arrin në përfundimin se ritmi i anëtarësimit varet drejtpërdrejt nga këto fusha. /noa.al
