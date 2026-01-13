Nga sakrifica lind shpresa: nderohen dëshmorët në 113-vjetorin e Policisë së Shtetit

Në kuadër të 113-vjetorit të krijimit të Policisë së Shtetit, u zhvillua sot një ceremoni përkujtimore në nderim të punonjësve të policisë që kanë dhënë jetën në kryerje të detyrës.
Në memorialin përkujtimor të Dëshmorëve të Policisë së Shtetit, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Drejtues Madhor Ilir Proda, së bashku me Zëvendësministrin e Brendshëm, z. Xhemal Qefalia, dhe familjarë të dëshmorëve, vendosën kurora me lule si shenjë respekti dhe mirënjohjeje për veprën e tyre.
Gjatë ceremonisë, Drejtori i Përgjithshëm shprehu nderimin më të lartë për dëshmorët e Policisë së Shtetit, të cilët u cilësuan si dëshmorë të Atdheut, duke theksuar se sakrifica e tyre përfaqëson një themel të rëndësishëm të shtetit dhe të shoqërisë shqiptare.
“Sakrifica sublime dhe emri i secilit prej ish-kolegëve tanë janë një motiv i fuqishëm që Policia e Shtetit të jetë sot më e përkushtuar se kurrë për të mbrojtur vlerat kombëtare, si dhe sigurinë, jetën dhe pronën e çdo qytetari,” u shpreh Proda.
Ceremonia u shoqërua me momente reflektimi dhe respekti, duke përcjellë mesazhin se kujtimi dhe vepra e dëshmorëve mbeten të gjalla në misionin e përditshëm të Policisë së Shtetit.
Lavdi veprës dhe sakrificës së Dëshmorëve të Policisë së Shtetit.
Kujtimi i tyre mbetet i përjetshëm.
