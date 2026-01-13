Një avokat shqiptar dhe 2 klientët e tij serbë mbeten të plagosur pas një sulmi me armë zjarri në një lokal në Kosovë

Tre persona u plagosën në orët e para të së martës në një lokal në Deçan.
Ngjarja ndodhi rreth orës 00:15 në rrugën “Luan Haradinaj”, ku sipas Policisë, u raportuan të shtëna me armë.
"Tre persona (dy serbë dhe një shqiptar) kanë marrë lëndime trupore nga të shtënat me armë zjarri të martën rreth orës 00:18 në rrugën “Luan Haradinaj”, nё një lokal në Deçan", tha zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Pejës, Fadil Gashi.
Policia arriti shpejt në vendngjarje dhe të plagosurit u dërguan me autoambulancë në spitalin rajonal në Pejë për trajtim mjekësor.
Dy nga të plagosurit (një shqiptar dhe një serb) po trajtohen në QKUK ndërsa i treti (serb) po trajtohet në Spitalin e Pejës për shkak të lëndimeve të marra, tha policia lokale.
Personi i dyshuar u arrestua në vendin e ngjarjes, ku iu gjet dhe iu sekuestrua një pistoletë, një karikator, nëntë fishekë dhe tri gëzhoja.
Ismet Zukaj është i dyshuari që shkrepi armën në drejtim të avokatit Daut Cacaj që po negocionte një rast me dy klientë serbë, Dejan Simiq dhe Radovan Millosheviq.
Zukaj dyshohet se ka qenë i dehur kur ka nxjerr armën e tipit Zoraki duke shkrepur nga afër në drejtim të tre personave që ndodheshin në kafiteri.
Ende nuk ka detaje se çfarë e shtyu autorin të ndërmerrte këtë akt.
