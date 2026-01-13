Një pikë e kuqe në peisazhin e bardhë: Si e zgjidhi Inteligjenca Artificiale misterin e një alpinisti të zhdukur

Ndërsa moti përkeqësohej, ekipet e shpëtimit në rajonin e Piemontes në Italinë veriore po përpiqeshin të zgjidhnin një enigmë të vështirë.
Alpinisti dhe kirurgu ortoped italian 66-vjeçar, Nicola Ivaldo, nuk u paraqit në punë të hënën në mëngjes dhe alarmi u dha menjëherë.
Ivaldo ishte nisur i vetëm një të diel në mëngjes në shtator 2024, pa i njoftuar miqtë ose të afërmit për destinacionin e tij. E vetmja e dhënë që kishin shpëtimtarët ishte makina e tij, e cila u gjet në fshatin Castello di Pontechianale, në Luginën Varaita.
Një zonë e gjerë kërkimi
Bazuar në sinjalin e tij të fundit të celularit, ekipet e shpëtimit vlerësuan se alpinisti me përvojë kishte të ngjarë të ishte drejtuar për në njërën nga dy majat më ikonike në Alpet Cottian: Monviso me lartësi 3,841 metra, ose Visoloto fqinje.
Megjithatë, të dyja kanë dhjetëra rrugë, nga anë të ndryshme, në një peizazh plot me përrenj, faqe shkëmbore dhe qindra kilometra shtigje.
Në ditën e zhdukjes, moti i mirë kishte tërhequr turma alpinistësh në kalimet e njohura. Megjithatë, askush nuk raportoi se e kishte parë, gjë që çoi në përfundimin se Ivaldo u zhvendos në rrugë më të izoluara dhe më të vështira.
Më shumë se 50 shpëtimtarë kontrolluan zonën në këmbë për gati një javë, ndërsa helikopterët fluturonin në ajër.
Me mbërritjen e dëborës së parë në fund të shtatorit, shpresat për ta gjetur atë të gjallë u shuan dhe operacioni u pezullua.
Në korrik 2025, pasi dëbora në përrenjtë e pjerrët u shkri, kërkimi filloi përsëri – këtë herë me një armë të re: inteligjencën artificiale.
Dronë dhe algoritme në shërbim të shpëtimit
Shërbimi i Shpëtimit të Maleve dhe Shpellave të Piemontes përdori softuer inteligjence artificiale të aftë për të analizuar mijëra foto me rezolucion të lartë të bëra nga dronët. Në vetëm pesë orë, dy dronë mbuluan 183 hektarë terren të vështirë dhe regjistruan mbi 2,600 imazhe.
Algoritmi analizoi çdo imazh piksel pas pikseli, duke kërkuar ngjyra ose forma që “iknin” nga mjedisi natyror. Edhe pse identifikoi dhjetëra pika të mundshme interesi, vlerësimi përfundimtar u bë nga njerëzit, duke marrë parasysh rrugën logjike që një alpinist me përvojë mund të ndiqte.
Pika e kuqe në peizazhin e bardhë
Ndër pikat e mundshme, një objekt i vogël i kuq spikati. Kur dronët u afruan përsëri të nesërmen, rezultoi të ishte kokorja e Ivaldos. Trupi i tij u gjet në një përrua në anën veriore të Monvisos, në një lartësi prej rreth 3,150 metrash, dhe u nxor me helikopter.
Sipas zëdhënësit të shërbimit të shpëtimit Simone Bobbio, softueri ishte në gjendje të zbulonte ngjyrën e kuqe të kokores, edhe pse ishte në hije dhe pjesërisht e mbuluar nga bora. Pa këtë të dhënë, trupi mund të mos ishte gjetur kurrë.
Teknologji e ngjashme është përdorur në të kaluarën në operacionet e shpëtimit në Poloni, Austri dhe Skoci.
Megjithatë, ekspertët theksojnë se këto sisteme kanë kufizime: dronët kanë vështirësi në zonat e pyllëzuara ose në dukshmëri të ulët, ndërsa algoritmet mund të japin rezultate të rreme pozitive.
Trajnimi i vazhdueshëm i sistemeve të të mësuarit automatik konsiderohet thelbësor për të përmirësuar saktësinë e tyre, ndërsa ngrihen edhe çështje etike dhe ligjore në lidhje me përdorimin e imazheve ajrore dhe njohjen e njerëzve.
E ardhmja e kërkim-shpëtimit
Ekipet kërkimore në Itali dhe Mbretërinë e Bashkuar tashmë po punojnë në aplikacione të reja, nga algoritmet që parashikojnë sjelljen e një personi të zhdukur deri te sistemet që do të analizojnë imazhet në kohë reale direkt në dronë.
Për shërbimet e shpëtimit, të cilat shpesh përballen me vështirësi në kohë, mot dhe burime të kufizuara, inteligjenca artificiale nuk është një zëvendësim për njerëzit. Por mund të jetë thelbësore. Dhe në disa raste, mund të shpëtojë jetë. /BBC
