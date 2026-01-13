Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Çahet agjinatura e Semanit, përmbytje në toka bujqësore dhe banesa në disa fshatra të Fierit
Transmetuar më 13-01-2026, 08:53

FIER- Çarja e agjinaturës dhe prurjet e shumta të lumit Semannë ka bërë që uji të vërshojë në tokat bujqësore të disa fshatrave.

Mësohet se gjatë mesnatës, uji ka arritur të përmbytë edhe banesa në fshatin Havaleas, duke detyruar banorët të dalin në rrugë për t’u shpëtuar përmbytjeve. Ndërkohë, në zonë kanë mbërritur ekipet e emergjencave civile ndërsa sipas banorëve, prurjet e lumit vijojnë ende me intensitet të lartë

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...