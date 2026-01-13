Çahet agjinatura e Semanit, përmbytje në toka bujqësore dhe banesa në disa fshatra të Fierit

FIER- Çarja e agjinaturës dhe prurjet e shumta të lumit Semannë ka bërë që uji të vërshojë në tokat bujqësore të disa fshatrave.
Mësohet se gjatë mesnatës, uji ka arritur të përmbytë edhe banesa në fshatin Havaleas, duke detyruar banorët të dalin në rrugë për t’u shpëtuar përmbytjeve. Ndërkohë, në zonë kanë mbërritur ekipet e emergjencave civile ndërsa sipas banorëve, prurjet e lumit vijojnë ende me intensitet të lartë
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd