Horoskopi i Paolo Fox për sot, e martë, 13 janar 2026

Një ditë e rëndësishme nga pikëpamja astrologjike, ku energjitë fillojnë të lëvizin më qartë pas javësh tensioni.
Për disa shenja rikthehet dëshira për të vepruar dhe për të dalë në pah, ndërsa për të tjerat është koha e duhur për riorganizim, reflektim dhe vendosje ekuilibrash të rinj.
Ja parashikimet e plota të Paolo Fox për të 12 shenjat e zodiakut.
Dashi
Pas disa javësh presioni dhe lodhjeje, sot rikthehesh protagonist. Marsi të jep forcë, guxim dhe dëshirë për të vepruar, por duhet të kesh kujdes të mos e kthesh këtë energji në impulsivitet. Në punë mund të vijë një konfirmim i rëndësishëm, sidomos nëse ke punuar fort dhe me durim në muajt e kaluar. Në dashuri kërkohet qartësi: nëse diçka nuk funksionon, është momenti për ta thënë hapur. Çiftet e forta përforcohen, ndërsa beqarët mund të kenë një njohje interesante, me kusht që të lëshohen më shumë.
Demi
Saturni të fton të jesh më i përgjegjshëm, veçanërisht në aspektin financiar. Kjo është një ditë e mirë për të sistemuar llogaritë, projektet dhe edhe disa çështje familjare. Në dashuri ka disa dyshime, jo për mungesë ndjenjash, por sepse ke nevojë për më shumë siguri dhe stabilitet. Beqarët mund të mendojnë për një person nga e kaluara. Shëndeti është në përmirësim, por mos e neglizho pushimin.
Binjakët
Mendja jote është shumë aktive dhe mundësitë nuk mungojnë. Merkuri të bën komunikues, të shkathët dhe bindës, veçanërisht nëse punon me fjalën, kontaktet apo udhëtimet. Është momenti i duhur për të propozuar ide, për të bërë kërkesa dhe për të sqaruar situata të mbetura pezull. Në dashuri ka lëvizje: flirt, mesazhe, rikthime emocionesh. Kujdes të mos premtosh më shumë sesa mund të mbash. Energjia është në rritje.
Gaforrja
Hëna amplifikon ndjeshmërinë dhe të bën më emocional se zakonisht. Në punë mund të ndihesh i vënë në provë, por nuk është koha për të hequr dorë: ajo që po ndërton kërkon durim. Në dashuri ke nevojë për siguri dhe konfirmime. Çiftet duhet të flasin seriozisht për të ardhmen, ndërsa beqarët duhet të ndalojnë së jetuari me të shkuarën. Mbro energjitë e tua dhe zgjidh me kujdes njerëzit që ke pranë.
Luani
Qielli të rikthen forcën dhe dëshirën për të dalë në pah. Në punë mund të vijnë vlerësime, njohje ose përgjegjësi të reja: pranoji me guxim. Kujdes vetëm nga përplasjet me figura autoritare. Në dashuri je pasional dhe magnetik, por edhe kërkues; përpiqu të dëgjosh më shumë partnerin. Beqarët janë të favorizuar, sidomos në ambiente të reja. Vitalitet shumë i mirë.
Virgjëresha
Je në një fazë riorganizimi të thellë: punë, emocione dhe projekte po rishikohen. Disa gjëra duhen lënë pas për t’i hapur rrugë të resë. Në planin profesional mund të arrish rezultate të mira, por vetëm nëse ndalon së qenë tepër kritike ndaj vetes. Në dashuri ke nevojë për më shumë lehtësi: më pak analiza, më shumë ndjesi. Beqarët mund të kenë një njohje të qetë, por premtuese. Kujdesu për trupin dhe mendjen.
Peshorja
Nuk mund të shtysh më një zgjedhje të rëndësishme, sidomos në fushën profesionale. Situatat kërkojnë qartësi dhe përgjegjësi. Venusi të ndihmon në marrëdhënie, por vetëm nëse je plotësisht i/e sinqertë. Në dashuri është momenti për t’u pyetur seriozisht çfarë dëshiron: stabilitet afatgjatë apo më shumë liri personale. Çiftet rikthejnë bashkëpunimin dhe afërsinë, ndërsa beqarët janë shumë tërheqës, por ende të pavendosur. Kreativiteti është në rritje.
Akrepi
Asgjë nuk është sipërfaqësore sot: çdo gjë përjetohet me intensitet. Në punë mund të mbyllësh një kapitull të rëndësishëm dhe të hapësh një të ri, por kjo kërkon guxim dhe vendosmëri. Në dashuri pasionet janë të forta, por bashkë me to edhe xhelozitë: ki kujdes të mos prishësh diçka të bukur nga frika e humbjes. Beqarët përjetojnë tërheqje shumë magnetike. Energjia është e fuqishme, por duhet menaxhuar me mençuri.
Shigjetari
Qielli favorizon udhëtimet, studimet dhe zgjerimin e horizonteve profesionale. Është koha të besosh më shumë në aftësitë e tua. Në dashuri kërkohet sinqeritet: nëse një lidhje të duket kufizuese, mos e injoro këtë ndjenjë. Çiftet që kanë objektiva të përbashkëta dalin më të forta. Optimizmi është në rritje, por bëj kujdes me shpenzimet impulsive.
Bricjapi
Je i fortë, por i lodhur. Ke dhënë shumë dhe tani qielli të fton të ngadalësosh pak për të kuptuar drejtimin që po merr jeta jote. Në punë je i besueshëm dhe konkret, por mos merr mbi vete çdo përgjegjë. Në dashuri nevojitet më shumë emocion dhe hapje: lëri mënjanë mbrojtjet. Beqarët mund të njohin dikë përmes ambientit profesional. Rimëkëmbja fizike vjen gradualisht.
Ujori
Qielli të shtyn drejt ndryshimit. Ide të reja, projekte alternative dhe dëshira për të thyer skemat e zakonshme janë shumë të forta. Në punë mund të marrësh vendime të guximshme, sidomos nëse ndjen se diçka nuk të përfaqëson më. Në dashuri je i paparashikueshëm: magjeps të tjerët, por duhet të mësosh të qëndrosh dhe të mos ikësh nga përgjegjësitë. Beqarët përjetojnë njohje jashtë normales. Energji mendore shumë e mirë.
Peshqit
Je në harmoni me emocionet dhe intuitën tënde. Ky është një qiell që flet për ëndrra, por edhe për konkretizim: duhet t’u japësh formë ndjenjave dhe ideve. Në punë vijnë konfirmime, ndoshta të vogla, por me rëndësi për të ardhmen. Në dashuri mbizotëron butësia dhe nevoja për mbrojtje emocionale. Çiftet forcohen, ndërsa beqarët duhet të besojnë më shumë në vlerën e tyre. Favorizohen spiritualiteti dhe kreativiteti. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
