Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Të paktën 11 të vdekur në aksident rrugor në Bolivi. Aautobusi drejtohej nga një…14-vjeçar
Transmetuar më 13-01-2026, 08:22

Të paktën njëmbëdhjetë persona humbën jetën në një aksident trafiku në Bolivinë lindore, ndërsa po udhëtonin në një minibus të drejtuar nga një adoleshent “i moshës 13 deri në 14 vjeç”, njoftoi policia.

“Deri tani, po flasim për 11 të vdekur”, tha Miguel Lipe, oficeri i policisë i caktuar për të hetuar aksidentin, në një stacion televiziv bolivian.

Një listë paraprake e viktimave tregon se të vdekurit ishin katër të mitur dhe shtatë të rritur.

Sipas të njëjtit oficer policie, një nga gjetjet e para të hetimit ishte se drejtuesi i automjetit ishte “një i mitur, i moshës 13 deri në 14 vjeç”, i cili u vra kur ndodhi përplasja.

Sipas informacioneve të tjera të policisë, katër persona të plagosur u shtruan në një spital në zonë.

Makina u përplas me një pemë në një rrugë pranë fshatit Puerto Quijarro, në departamentin e Santa Cruz, pranë kufirit me Brazilin.

Sipas shifrave nga Ministria e Brendshme e Bolivisë, rreth 1,400 njerëz vriten çdo vit në rrugët e vendit të Andeve, në aksidente që i atribuohen kryesisht neglizhencës së shoferëve dhe defekteve mekanike.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...