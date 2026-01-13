BBC: Trump u informua mbi opsionet ushtarake dhe të fshehta për Iranin

SHBA- Presidenti Donald Trump është informuar mbi një gamë të gjerë mjetesh të fshehta dhe ushtarake për përdorim në Iran.
Sipas BBC, sulmet me raketa me rreze të gjatë veprimi mbeten një mundësi për një ndërhyrje të mundshme të SHBA-së, por zyrtarët e Pentagonit kanë paraqitur gjithashtu operacione kibernetike dhe përgjigje psikologjike të fushatës, thanë burimet.
Trump njoftoi të hënën një tarifë prej 25% për mallrat nga vendet me lidhje tregtare me Iranin, ndërsa grupet e të drejtave të njeriut thonë se më shumë se 600 protestues janë vrarë në tre javë protestash antiqeveritare. Ministri i Jashtëm i Iranit ka thënë se Teherani është i hapur për bisedime me Uashingtonin, por mbetet "i përgatitur për luftë".
Media britanike, shkruan se, ekipi i sigurisë kombëtare i Trump pritet të mbajë një takim në Shtëpinë e Bardhë të martën për të diskutuar opsionet për Iranin, thanë burimet, por nuk është e qartë nëse vetë presidenti do të jetë i pranishëm. Presidenti amerikan kishte thënë më parë se ushtria e tij po shqyrtonte mundësi shumë të forta për të ndërhyrë nëse vriteshin më shumë protestues. Trump tha se udhëheqësit iranianë e kishin thirrur atë për të negociuar, por shtoi se SHBA-të mund të duhet të veprojnë para një takimi.
Zhgënjimi për rënien e monedhës iraniane dhe keqmenaxhimin ekonomik është zgjeruar në një krizë legjitimiteti për Udhëheqësin Suprem të Iranit, Ajatollah Ali Khamenei. Të hënën, Sekretarja e Shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, tha se një zyrtar iranian kishte kontaktuar gjithashtu të dërguarin special të Trump, Steve Witkoff, duke shtuar se qëndrimi publik i Teheranit është "krejt i ndryshëm nga mesazhet që administrata po merr privatisht".
Megjithatë, ajo paralajmëroi se presidenti amerikan nuk ka frikë të përdorë opsione ushtarake nëse dhe kur e sheh të nevojshme. Dy burimet, të cilat kërkuan të mbeten anonime për të diskutuar çështjet e sigurisë kombëtare me CBS, thanë se çdo përgjigje ushtarake amerikane ndaj Iranit ka të ngjarë të përfshijë fuqinë ajrore, por planifikuesit po shqyrtojnë gjithashtu mundësi për të prishur strukturat dhe komunikimet e komandës iraniane.
SHBA-të u kanë kërkuar qytetarëve të tyre në Iran të largohen nga vendi ose të kenë një plan për t’u larguar nga vendi që nuk kërkon ndihmën e qeverisë amerikane. Khamenei akuzoi SHBA-në për mashtrim dhe mbështetje te mercenarë tradhtarë, ndërsa vlerësoi tubimet pro-qeveritare të organizuara nga shteti të mbajtura në Iran të hënën. Ai tha se kombi iranian është i fuqishëm, është i vetëdijshëm dhe i njeh armiqtë e tij dhe është i pranishëm në çdo skenë.
Mediat shtetërore thanë se turma të mëdha njerëzish u mblodhën në disa qytete pas thirrjeve për demonstrata pro-qeveritare. BBC Persian ka parë mesazhe me tekst që ftojnë njerëzit brenda vendit të marrin pjesë në këto demonstrata, ndërsa i paralajmërojnë gjithashtu ata të mos marrin pjesë në protesta anti-qeveritare.
Më vete të hënën, Trump tha në platformën e tij Truth Social se do të vendoste një tarifë prej 25% për mallrat nga vendet që “bëjnë biznes” me Teheranin, pa dhënë hollësi. "Ky urdhër është përfundimtar dhe përfundimtar," shtoi ai.
Irani, tashmë nën sanksione të ashpra amerikane, përballet me një monedhë dhe inflacion në rënie që i ka rritur çmimet e ushqimeve deri në 70%. Ushqimet përbëjnë rreth një të tretën e importeve të Iranit dhe kufizimet e mëtejshme, të shkaktuara nga tarifat, mund të përkeqësojnë mungesat dhe kostot.
Ndërkohë, Reza Pahlavi, djali i shahut të fundit të Iranit, i cili jeton në mërgim në SHBA, i ka kërkuar Trumpit të ndërhyjë “më shpejt” për të kufizuar numrin e vdekjeve midis protestuesve. Në një intervistë me CBS News, Pahlavi tha se qeveria aktuale iraniane po përpiqet ta mashtrojë botën duke e bërë të mendojë se është gati të negociojë përsëri.
Ai e përshkroi Trumpin si një njeri që e mendon atë që thotë dhe thotë atë që mendon" dhe që "e di se çfarë është në rrezik. "Mendoj se presidenti duhet të marrë një vendim mjaft shpejt", tha Pahlavi.
Të paktën 648 protestues në Iran janë vrarë, përfshirë nëntë persona nën moshën 18 vjeç, sipas grupit të të drejtave të njeriut Iran Human Rights (IHRNGO) me seli në Norvegji. Burime brenda Iranit i kanë thënë BBC-së se numri i të vdekurve mund të jetë shumë më i lartë. BBC dhe shumica e organizatave të tjera ndërkombëtare të lajmeve nuk mund të raportojnë nga brenda Iranit. Një ndërprerje e internetit që nga mbrëmja e së enjtes e ka bërë të vështirë marrjen dhe verifikimin e informacionit.
Shtëpia e Bardhë nuk ndau informacione shtesë në lidhje me tarifat. Kina është partneri më i madh tregtar i Iranit, e ndjekur nga Iraku, Emiratet e Bashkuara Arabe, Turqia dhe India. Ky veprim mund të ushtrojë më shumë presion mbi Teheranin, ndërsa qeveria iraniane përshkallëzon shtypjen e demonstratave antiqeveritare
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd