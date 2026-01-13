Parashikimi i motit për sot

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 13-01-2026, 07:40
Vendi ynë sot do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet alternime kthjellimesh e vranësirash mesatare hera – herës deri të dendura.
Mjegull /mjegullinë përgjatë zonave luginore në orët e mëngjesit e të mbrëmjes.
Era do të fryjë me drejtim verilindje-lindje, me shpejtësi mesatare 7 m/s.
Valëzimi në det i forcës 1-2 ballë.
