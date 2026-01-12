Rama: 500 milionë lekë për kompensimin e qytetarëve

Tiranë- Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në “Facebook” ka njoftuar fondet e parashikuara për mbrojtjen civile. Rama thekson se këto fonde synojnë rritjen e sigurisë përballë fatkeqësive natyrore.
Ai shton se nga këto fonde 500 milionë lekë janë për kompensimin e qytetarëve dhe 500 milionë për investime. 1.5 miliardë lekë mësohet se do të jenë për financimin projekteve për parandalimin e fatkeqësive natyrore.
“Fondet e parashikuara për mbrojtjen civile synojnë rritjen e sigurisë përballë fatkeqësive natyrore, garantimin e kompensimit për qytetarët e prekur, si dhe forcimin e masave parandaluese për reduktimin e rreziqeve në të ardhmen.
1.5 miliardë lekë për financimin projekteve për parandalimin e fatkeqësive natyrore
300 milionë lekë për financimin e projekteve për digat dhe rezervuarët
1 miliard lekë për formën e transfertës së kushtëzuar
500 milionë lekë për kompensimin e qytetarëve
500 milionë për investime”, shkruan Rama.
