Pse imazhet e grave iraniane që ndezin cigare me foton e Khameneit po bëhen virale?

IRAN- Një trend i ri që përfshin gratë iraniane po përhapet me shpejtësi në internetin global, duke tërhequr vëmendjen ndaj trazirave në rritje brenda Iranit. Videot virale tregojnë gra që ndezin cigare duke djegur fotografi të Udhëheqësit Suprem Ajatollah Ali Khamenei, një akt që shihet gjerësisht si një sfidë e drejtpërdrejtë ndaj autoritetit politik dhe fetar të vendit.
Trendi, i cili u pa për herë të parë në Kanada në vitin 2022 pas vdekjes së Mahsa Amini-t gjatë paraburgimit policor, tani është rishfaqur dhe është përhapur gjerësisht në platformat e mediave sociale në mbarë botën. Videot që qarkullojnë në X, Instagram, Reddit dhe Telegram janë parë dhe ripostuar mijëra herë, duke e shndërruar aktin në një simbol të fuqishëm të sfidës që vëzhguesit thonë se është gjithnjë e më i vështirë për tu përmbajtur nga autoritetet.
Djegia e imazhit të Udhëheqësit Suprem konsiderohet një vepër e rëndë penale sipas ligjit iranian. Duke e kombinuar këtë akt me pirjen e duhanit, një aktivitet i kufizuar ose i dekurajuar prej kohësh për gratë, protestuesit duket se po hedhin poshtë qëllimisht si pushtetin shtetëror ashtu edhe kontrollet e rrepta shoqërore, duke përfshirë zbatimin e detyrueshëm të hixhabit dhe kufizimet e lirive personale të grave.
Dukshmëria e ripërtërirë e këtij trendi vjen ndërsa Irani përballet me presion ekonomik në rritje. Inflacioni në rritje, dobësimi i ndjeshëm i monedhës dhe rritja e çmimeve të ushqimeve kanë nxitur zemërimin publik, duke shkaktuar protesta të reja në disa qytete. Gjithashtu, është raportuar se demonstruesit kanë djegur imazhe të udhëheqësve të lartë dhe kanë dëmtuar statuja të lidhura me establishmentin qeverisës.
Kjo formë proteste ndërtohet mbi lëvizjen që shpërtheu pas vdekjes së Mahsa Aminit në vitin 2022. Ndërsa demonstratat e mëdha në rrugë u shtypën me forcë, rezistenca është zhvendosur gjithnjë e më shumë drejt akteve simbolike që mund të përhapen menjëherë në internet dhe t’i shmangen masave tradicionale të shtypjes.
Pavarësisht paralajmërimeve të përsëritura nga autoritetet iraniane, qarkullimi në rritje i këtyre videove sugjeron se protesta ka evoluar në një fenomen dixhital global, duke e mbajtur rezistencën e grave iraniane fort në qendër të vëmendjes ndërkombëtare.
🇮🇷 Las mujeres de Irán vuelven tendencia fotografiarse prendiendo un cigarrillo con la foto en llamas del líder supremo, Ali Jamenei. pic.twitter.com/ufYLoNaphU— Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) January 9, 2026
