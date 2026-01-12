Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Sqaron lidhjen e artistit me serben! Gruaja e Labinot Rexhës futet sonte në BBVK
Transmetuar më 12-01-2026, 22:52

Spektakli i sontëm i Big Brother VIP Kosova 4 pritet të jetë tejet i zjarrtë.

Në shtëpinë më të famshme në vend do të hyjë bashkëshortja e Labinot Rexhës, e cila pritet të sqarojë publikisht thashethemet që qarkullojnë rreth artistit, përfshirë raportimet për një romancë të supozuar me një serbe, me të cilën thuhet se ka edhe një fëmijë.

Po ashtu, sonte Dolce do të japë rrëfimin e saj emocional, i cili pritet të pushtojë të gjitha platformat sociale.

Ndërkohë, mbetet të shihet se çfarë do të ndodhë mes Albës dhe Limit, një tjetër moment që pritet me shumë interes.

