Po martohet Blero! Sonte për të tretën herë!

Këngëtari i njohur Blero po shënon një kapitull të ri në jetën personale, duke kurorëzuar sonte martesën e tij të tretë me partneren Eronita.
Ceremonia, e organizuar në një restorant të njohur dasmash, mbahet në një atmosferë private, ku prania është e rezervuar vetëm për familjarët dhe miqtë më të afërt.
Çifti ka vendosur të shmangë ekspozimin e mediave dhe syve të publikut, duke vlerësuar intimitetin dhe momentin familjar të këtij eventi të rëndësishëm.
Burime nga afër të çiftit bëjnë të ditur se atmosfera do të jetë e ngrohtë dhe festive, duke reflektuar lidhjen e veçantë mes tyre.
Martesa e Bleros shënon një fillim të ri, pas dy eksperiencave të mëparshme.
Këngëtari ka qenë i martuar më parë me aktoren Teuta Krasniqi, me të cilën ka një vajzë, Tarën.
Martesa e tij e dytë me Afrona Dikën përfundoi me divorc, duke lënë pas një kapitull të përfunduar.
Sonte, Blero dhe Eronita do të ndajnë një moment të veçantë vetëm me njerëzit më të dashur, duke krijuar kujtime që do të mbeten të paharrueshme. Pas përfundimit të ceremonisë dhe festës, detaje të tjera nga dasma dhe pamjet e eventit pritet të bëhen publike, duke ofruar një pasqyrë më të plotë të këtij momenti të rëndësishëm.
Për artistin, kjo martesë nuk është vetëm një ceremoni, por edhe një fillim i ri dhe një kapitull i ri personal që i sjell lumturi dhe përkushtim në jetën private.
