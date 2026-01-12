‘Ti do Selin, ke rënë në dashuri’! Si iu përgjigj Miri banorëve?

Për herë të parë, banorët e shtëpisë së “Big Brother VIP 5” janë përballur me Mirin në lidhje me raportin e tij me Selin.
Mateo iu drejtua këngëtarit duke i thënë se ka rënë në dashuri me Selin dhe i ka dalë situata nga kontrolli.
Nga ana tjetër Miri i përgjigjet duke i thënë se ‘është xheloz për gjithçka në shtëpi që do ai’.
“Të dhemb? Dua Lore, dua Selin, dua krevatin, dua lekët, dua Big Brother, i dua të gjitha”.
Pjesë nga debati:
Mateo: Po ku ke fytyrë ti
Miri: Fytyra jote më e bukur ma
Mateo: Ku ke fytyrë ti, e ke shpirtin e zi
Miri: Unë e kam një fytyrë të paktën, keq po e kam, ti nuk ke fare, ti je në autobus.
Mateo: Ti je i dashuruar
Miri: Ashtu jam, më lumtë
Mateo: E kam parë se je xheloz
Miri: Unë bëhem xheloz për gjithçka në shtëpi që e dua unë
Mateo: E do atë domethënë? E the që e dashke? E pranove
Miri: Për gjithçka që dua unë. Bëhem xheloz për gjithçka që dua unë
Mateo: E do pra? Të lumtë, të paktën e pranove
Miri: Të dhemb? Dua Lore, dua Selin, dua krevatin, dua lekët, dua Big Brother, i dua të gjitha
Mateo: Ti do Selin, ti ke rënë në dashuri këtu brenda, të ka dalë situata nga kontrolli
Miri: Pse? Ça lidhje ka?
Mateo: Aaa, ça lidhje ka, domethënë qenka se ke rënë në dashuri? Deliron sa herë shikon atë
Miri: Unë bëhem xheloz për çdo gjë se dua Big Brother.
