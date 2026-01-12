Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘Ti do Selin, ke rënë në dashuri’! Si iu përgjigj Miri banorëve?
Transmetuar më 12-01-2026, 22:34

Për herë të parë, banorët e shtëpisë së “Big Brother VIP 5” janë përballur me Mirin në lidhje me raportin e tij me Selin.

Mateo iu drejtua këngëtarit duke i thënë se ka rënë në dashuri me Selin dhe i ka dalë situata nga kontrolli.

Nga ana tjetër Miri i përgjigjet duke i thënë se ‘është xheloz për gjithçka në shtëpi që do ai’.

“Të dhemb? Dua Lore, dua Selin, dua krevatin, dua lekët, dua Big Brother, i dua të gjitha”.

Pjesë nga debati:

Mateo: Po ku ke fytyrë ti

Miri: Fytyra jote më e bukur ma

Mateo: Ku ke fytyrë ti, e ke shpirtin e zi

Miri: Unë e kam një fytyrë të paktën, keq po e kam, ti nuk ke fare, ti je në autobus.

Mateo: Ti je i dashuruar

Miri: Ashtu jam, më lumtë

Mateo: E kam parë se je xheloz

Miri: Unë bëhem xheloz për gjithçka në shtëpi që e dua unë

Mateo: E do atë domethënë? E the që e dashke? E pranove

Miri: Për gjithçka që dua unë. Bëhem xheloz për gjithçka që dua unë

Mateo: E do pra? Të lumtë, të paktën e pranove

Miri: Të dhemb? Dua Lore, dua Selin, dua krevatin, dua lekët, dua Big Brother, i dua të gjitha

Mateo: Ti do Selin, ti ke rënë në dashuri këtu brenda, të ka dalë situata nga kontrolli

Miri: Pse? Ça lidhje ka?

Mateo: Aaa, ça lidhje ka, domethënë qenka se ke rënë në dashuri? Deliron sa herë shikon atë

Miri: Unë bëhem xheloz për çdo gjë se dua Big Brother.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...