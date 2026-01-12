Ishin duke festuar, helmohen nga gazi 24 persona, mes tyre 17 fëmijë

Shtatëmbëdhjetë fëmijë dhe shtatë të rritur u helmuan nga monoksidi i karbonit gjatë një feste fetare në Gjenova, Itali, pas përdorimit të një ngrohësi me defekt.
Fëmijët më të vegjël, nga tre muajsh deri në 12 vjeç, ishin të parët që shfaqën simptoma, ndërsa më pas edhe të rriturit ndjenë shqetësime shëndetësore. Fëmijët u dërguan në Spitalin Gaslini, ku disa morën terapi me oksigjen. Spitali njoftoi se gjendja e të gjithë pacientëve është e qëndrueshme dhe jeta e tyre nuk rrezikohet.
Të rriturit u shtruan në Spitalin San Martino për trajtim të helmimit nga monoksidi i karbonit.
Autoritetet lokale kanë nisur hetime për të përcaktuar shkakun e defektit të ngrohësit dhe për të verifikuar nëse ka pasur shkelje të rregullave të sigurisë.
