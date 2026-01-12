Flet astrologu: Tre shenjat më pa fat të javës: Do ta kenë të vështirë me lekët, në marrëdhënie dhe punë

Java që nisi është plot me energji astrologjike që sjellin si mundësi ashtu edhe sfida, varësisht nga shenja juaj e zodiakut.
Në astrologji, ndikimet planetare nuk i prekin të gjithë në të njëjtën mënyrë, dhe disa shenja mund të përjetojnë vështirësi më të mëdha këtë javë.
Nga ndikimi i Hënës së Re në Bricjap deri te kalimi i Venusit në Ujor, "atmosfera" astrologjike tregon se disa ndikime mund të sjellin më shumë tension dhe trazira emocionale.
Brenda këtyre modeleve planetare, ka tre shenja që ka të ngjarë ta kenë javën më të vështirë, qoftë për shkak të konflikteve të brendshme apo presioneve të jashtme.
Peshqit
Për Peshqit, kalimi i Venusit në Ujor sjell një periudhë introspeksioni dhe shqetësimi emocional. Ndërsa për disa shenja ndikimet janë dukshëm pozitive, Peshqit thirren të përballen me ndjenjat e tyre më të thella dhe të mbyllin cikle të vjetra nga e kaluara. Ndikimi i Venusit në sektorin e nënndërgjegjes i shtyn drejt një rikthimi pas në kohë, duke nxjerrë në pah dëshira të parealizuara apo marrëdhënie që nuk u përmbyllën kurrë ashtu siç do të dëshironin. Këto përplasje emocionale mund të krijojnë ndjesi humbjeje apo trishtimi. Edhe pse kjo pastrim emocional është i domosdoshëm, Peshqit duhet të jenë të përgatitur për disa momente të vështira, të cilat në planin afatgjatë mund t’u sjellin mençuri dhe pjekuri të vlefshme.
Shigjetari
Këtë javë Shigjetari do të përballet me një sërë sfidash praktike, veçanërisht në fushën e financave dhe karrierës. Edhe pse Hëna e Re në Bricjap rrit motivimin për përmirësimin e të ardhurave, presioni për menaxhimin e duhur të financave mund të bëhet mbytës. Shigjetarët kanë prirjen të shohin gjithçka me optimizëm, por kjo javë i detyron të përballen me realitete konkrete që lidhen me zgjedhjet financiare dhe prioritetet profesionale. Prania e Saturnit dhe Neptunit në sektorin e shtëpisë dhe pronës mund të sjellë pasiguri ose vonesa në plane që lidhen me blerje, shitje apo çështje pronësore. Edhe pse mundësitë për rritje ekonomike ekzistojnë, Shigjetarët do të duhet të kalojnë nëpër disa vështirësi për t’i shfrytëzuar.
Ujori
Kjo javë për Ujorin nuk do të jetë nga më të lehtat, pavarësisht hyrjes së Venusit në shenjën e tij, e cila zakonisht sjell ndikime pozitive në marrëdhënie dhe imazh personal. Megjithëse Venusi ofron mbështetje, presioni i fortë nga marrëdhëniet personale dhe profesionale mund të shkaktojë stres dhe ankth. Hëna e Re në Bricjap aktivizon nënndërgjegjen e tyre, duke i shtyrë të përballen me anët e fshehta të dëshirave dhe të rishikojnë nevojat emocionale. Mund të ndiejnë nevojën për të mbyllur kapituj të së kaluarës ose për të pranuar se disa miqësi dhe marrëdhënie nuk u shërbejnë më. Edhe pse rruga për mundësi të reja dhe krijuese është e hapur, presioni për të frenuar pritshmëritë e larta nga vetja dhe të tjerët mund t’i çorientojë përkohësisht.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
