Zjarr në një pallat në Gjirokastër, shpëtohet një e moshuar e bllokuar në banesë

GJIROKASTËR – Një zjarr i rënë pasditen e sotme në lagjen “18 Shtatori” në Gjirokastër rrezikoi seriozisht jetën e një të moshuare, e cila mbeti e bllokuar brenda banesës së saj.
Sipas njoftimit zyrtar të Drejtorisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit (MZSh) Gjirokastër, rreth orës 17:49 shërbimet zjarrfikëse u njoftuan nga Policia e Shtetit për shpërthimin e flakëve në një apartament në katin e parë të një pallati.
Menjëherë drejt vendngjarjes u nis një automjet zjarrfikës me efektivët përkatës. Pas mbërritjes, u konstatua se në banesë ndodhej një e moshuar, shtetasja Cevi Jonuzi, 83 vjeçe, e cila nuk ishte në gjendje të dilte jashtë dhe ndodhej në gjendje asfiksie për shkak të tymit dhe flakëve.
Zjarrfikësit ndërhynë me shpejtësi dhe profesionalizëm, duke bërë të mundur nxjerrjen e saj nga banesa dhe transportimin e menjëhershëm drejt urgjencës për ndihmë mjekësore.
Operacioni vijoi me neutralizimin e plotë të flakëve, duke shmangur përhapjen e zjarrit drejt apartamenteve të tjera dhe rrezikimin e banorëve të pallatit. Si pasojë e zjarrit, në banesë janë regjistruar dëme materiale, ndërsa shkaqet e rënies së flakëve pritet të sqarohen nga ekspertët.
