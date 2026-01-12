Mijëra iranianë mbushin Sheshin e Revolucionit, mbështetjeje për regjimin mullahëve

IRAN- Mijëra protestues u mblodhën sot në një shesh të madh në qendër të Teheranit për të mbështetur qeverinë iraniane, e cila po përballet me një lëvizje masive protestash, shtypja e së cilës ka kushtuar jetën e qindra njerëzve. Pas kërcënimeve të përsëritura të Donald Trump për ndërhyrje ushtarake nëse shtypja vazhdon, kreu i diplomacisë iraniane konfirmoi sot se vendi i tij është gati për luftë, por edhe për të negociuar.
Të përballur me një nga sfidat më të mëdha që nga themelimi i Republikës Islamike në vitin 1979, sundimtarët aktualisht po kërkojnë të fitojnë epërsi duke nxjerrë mijëra mbështetës të tyre në rrugë, pasi vendosën një mbyllje të plotë të komunikimeve në internet që nga 8 janari.
Sot, pas një thirrjeje nga Presidenti Masoud Pezheskian, mijëra iranianë mbushën Sheshin e Revolucionit, në zemër të Teheranit, duke mbajtur flamurin e Republikës Islamike, si shenjë mbështetjeje për regjimin dhe për t’i bërë homazh anëtarëve të forcave të sigurisë që u vranë gjatë protestave.
U ofruan lutje për viktimat e asaj që qeveria e quajti "trazira". Irani po zhvillon një luftë kundër "terroristëve", i tha turmës Kryetari i Parlamentit Mohammad Bagher Ghalibar. Tubime të ngjashme u zhvilluan në disa qytete, sipas pamjeve nga rrjetet televizive iraniane, ndërsa qeveria shpalli tre ditë zie kombëtare.
Mijëra të vdekur në protesta
Mediat zyrtare iraniane raportojnë se dhjetëra anëtarë të forcave të sigurisë janë vrarë që nga fillimi i protestave më 28 dhjetor, ndërsa organizatat e të drejtave të njeriut me seli jashtë vendit po raportojnë qindra apo edhe mijëra vdekje gjatë shtypjes. OJQ-ja me seli në Norvegji, Iran Human Rights (IHR), tha dje se kishte konfirmuar vdekjen e të paktën 192 protestuesve, por paralajmëroi se numri i viktimave mund të jetë shumë më i lartë.
"Informacione të pakonfirmuara tregojnë se të paktën disa qindra, ose më shumë se 2,000 njerëz, sipas disa burimeve, janë vrarë", theksoi organizata joqeveritare, duke përmendur gjithashtu më shumë se 2,600 arrestime.
Grupi i të drejtave të njeriut me seli në SHBA, HRANA, tha se kishte verifikuar vdekjen e 554 personave, 496 protestuesve dhe 48 anëtarëve të forcave të sigurisë, ndërsa 10,681 persona janë arrestuar që nga fillimi i protestave më 28 dhjetor. Muxhahedinët e Popullit, një grup i ndaluar në Iran, thotë se sipas burimeve brenda vendit, më shumë se 3,000 njerëz janë vrarë.
Një video, autenticiteti i së cilës u verifikua dje nga Agence France-Presse, tregon dhjetëra trupa të vendosur në qese të zeza përpara një morgu në kryeqytet dhe njerëz që duket se janë iranianë që kërkojnë të afërmit e tyre të zhdukur.
Lëvizja protestuese, e cila fillimisht ishte e lidhur me koston e jetesës, tani po sfidon hapur autoritetet. Ajo vazhdon në një vend të dobësuar nga lufta 12-ditore me Izraelin në qershor 2025 dhe sulmet kundër aleatëve të tij rajonalë, si dhe nga sanksionet që lidhen me programin e tij bërthamor, të cilat u rivendosën nga OKB në shtator.
Pas kërcënimeve të përsëritura për një ndërhyrje ushtarake amerikane, presidenti amerikan tha dje se udhëheqja iraniane dëshiron të "negociojë" dhe një takim po "përgatitet", megjithatë pa e hedhur poshtë opsionin ushtarak. SHBA-të kanë kryer tashmë sulme kundër objekteve bërthamore iraniane në qershor, duke mbështetur Izraelin.
"Mund të na duhet të veprojmë para një takimi", konfirmoi Donald Trump, duke shtuar se ushtria amerikane po shqyrton opsione shumë të forta.
"Republika Islamike e Iranit nuk kërkon luftë, por është plotësisht e përgatitur për luftë. Ne jemi gjithashtu të gatshëm për negociata, por këto negociata duhet të jenë të barabarta (…) dhe të bazuara në respekt të ndërsjellë”, shtoi ai.
Përveç kësaj, Ministria e Jashtme tha se një kanal komunikimi ishte “i hapur” midis Iranit dhe të dërguarit të SHBA-së për Lindjen e Mesme. Megjithatë, kryetari i parlamentit iranian kërcënoi t’i jepte Donald Trump një mësim “të paharrueshëm” në rast të një sulmi amerikan.
Spitalet plot
Qendra për të Drejtat e Njeriut në Iran me seli në Nju Jork tha dje se spitalet ishin plot me protestues të plagosur dhe se furnizimet me gjak po mbaronin. Televizioni shtetëror iranian transmetoi imazhe të ndërtesave të përfshira nga flakët, përfshirë një xhami, si dhe imazhe të funeraleve të anëtarëve të forcave të zbatimit të ligjit.
Djali i ish-Shahut të Iranit, një figurë e opozitës iraniane që jeton në mërgim në Shtetet e Bashkuara, Reza Pahlavi, u kërkoi forcave të armatosura dhe forcave të sigurisë në mediat sociale të qëndrojnë në anën e popullit
