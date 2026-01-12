SPAK kërkon arrestimin e Ballukut, Kuvendi cakton mbledhjen e Këshillit të Mandateve më 28 janar

TIRANË, 12 janar 2026 – Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetet në Kuvendin e Shqipërisë do të mblidhet më 28 janar, në orën 12:00, për të shqyrtuar kërkesën e SPAK lidhur me çështjen e zëvendëskryeministres Belinda Balluku.
Vendimi për thirrjen e mbledhjes është marrë me urdhër të kryeparlamentarit Niko Peleshi, ndërsa shqyrtimi i kërkesës për heqjen e imunitetit të Ballukut do të bëhet një javë pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese mbi ankimimin e Këshillit të Ministrave.
Aktualisht, Gjykata Kushtetuese ka pezulluar masën e sigurimit “pezullim nga detyra” ndaj Belinda Ballukut, ndërsa verdikti përfundimtar pritet të jepet më 22 janar.
Kujtojmë se Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka kërkuar heqjen e imunitetit të zv.kryeministres, në funksion të hetimeve dhe akuzave të ngritura ndaj saj. Vendimi i Kuvendit do të jetë përcaktues për vijimin e procedurave penale ndaj Ballukut.
