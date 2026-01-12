Viti 2026 dhe fati: Dita më me fat për secilën shenjë të horoskopit

Zodiaku: Datat më me fat të vitit 2026, shenjë për shenjë
Zodiaku 2026 mund të tregojë edhe cilat janë datat më me fat për çdo shenjë të horoskopit. Çdo shenjë ka gjatë vitit një ditë ku gjithçka shkon më së miri dhe ku ndihet pothuajse e pathyeshme. Më poshtë gjeni shpjegimin e plotë, të ndarë sipas shenjave.
Datat më me fat për gjashtë shenjat e para sipas zodiakut 2026
Në vitin 2026, Dashi do të gjejë shtysë dhe mundësi të reja falë energjisë së planetëve që nxisin iniciativa dhe projekte të rëndësishme. Edhe pse viti kërkon disiplinë, periudha mes majit dhe korrikut është veçanërisht e favorshme për dashurinë dhe karrierën. Kulmi i fatit arrihet më 20 korrik.
Demi do të ecë me hapa më të sigurt dhe të qëndrueshëm gjatë muajve të pranverës. Muaji mars sjell mundësi për konsolidim si në dashuri, ashtu edhe në punë, me lëvizje planetare që favorizojnë rezultate afatgjata dhe të qëndrueshme.
Binjakët do të jenë ndër shenjat më energjike të vitit 2026. Urani sjell ide fituese dhe risi të papritura. Qershori dhe korriku janë muaj kyç për të kapur mundësi profesionale dhe për njohje të reja. Dita më me fat e vitit për këtë shenjë është 29 korriku.
Për Gaforren, pranvera sjell momente intensive në dashuri dhe marrëdhënie. Jupiteri në pozicion të favorshëm rrit fatin dhe intuitën. Dita më me fat e vitit për Gaforren do të jetë 13 prilli.
Luani është ndër shenjat më me fat të vitit 2026 falë hyrjes së Jupiterit në shenjën e tij në fund të qershorit. Gjysma e dytë e vitit është e pasur me vlerësime, pasione dhe suksese, sidomos në fund të korrikut.
Pas muajsh përkushtimi për të organizuar projekte dhe objektiva, Virgjëresha do të përjetojë një fillim viti pozitiv, ideal për të konsoliduar sukseset dhe për të mbledhur frytet e përpjekjeve të mëparshme. Dita më me fat lidhet me lidhjen mes Venusit dhe Jupiterit, që ndodh më 22 shkurt.
Dita më me fat e vitit 2026 për gjashtë shenjat e tjera të zodiakut
Peshorja mund të llogarisë një periudhë shumë pozitive në qershor, kur lëvizjet planetare ndihmojnë në marrjen e vendimeve të rëndësishme dhe në gjetjen e ekuilibrit mes punës dhe marrëdhënieve. Dita më me fat do të jetë 9 qershori.
Akrepi do të gjejë forcë dhe intuitë mes shtatorit dhe tetorit, kur energjitë planetare favorizojnë transformime pozitive dhe marrëdhënie të rëndësishme. Mundësitë më të mëdha shfaqen më 11 tetor.
Shigjetari do të jetojë një vit dinamik dhe premtues, me performancën më të mirë në muajin gusht. Kjo periudhë është ideale për udhëtime, rritje personale dhe mundësi të papritura.
Pavarësisht disa përgjegjësive, Bricjapi do të arrijë rezultate të rëndësishme gjatë verës, veçanërisht më 19 korrik, një ditë shumë me fat për punën dhe projektet afatgjata.
Ujori do të përjetojë momente entuziazmi në fund të verës, me mundësi për njohje të reja dhe projekte origjinale. Megjithatë, kërkohet durim për t’i shfrytëzuar plotësisht këto mundësi, të cilat arrijnë kulmin më 15 shtator.
Së fundi, Peshqit do të gjejnë energji pozitive sidomos në nëntor, me intuitë të thellë, lidhje të reja dhe rritje personale, si në dashuri ashtu edhe në punë. Dita më domethënëse e vitit për ta është 28 nëntori. /noa.al
