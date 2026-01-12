‘Tonini jam, më duhen 40 mijë euro’/ Si u mashtrua biznesmeni nga Shkodra nga të pretenduarit si kryebashkiaku i Malësisë së Madhe

Tiranë – Një sipërmarrës 55-vjeçar nga Shkodra u bë viktimë e një mashtrimi të sofistikuar, ku persona të paidentifikuar u prezantuan si kryebashkiaku i Malësisë së Madhe, Tonin Marinaj.
Sipas hetimeve, viktima mori një mesazh në Viber:
“Tonin Marinaj jam, kam për të bërë një pagesë urgjente në Tiranë, më duhen 40 mijë euro”.
Duke qenë se biznesmeni kishte lidhje shoqërore me kryebashkiakun, ai i besoi mesazhit dhe pranoi të dorëzonte shumën e kërkuar. Pika e takimit u caktua në rrethrrotullimin e Rinasit, ku ai i dorëzoi paratë personave që pretendonin se përfaqësonin kryetarin e bashkisë.
Pas dorëzimit, biznesmeni tentoi të komunikonte sërish në Viber, por nuk mori përgjigje. Ai u mundua të kontaktojë edhe përmes WhatsApp, ku më pas zbuloi se kishte rënë viktimë e mashtrimit. Personat që morën paratë i kthyen vetëm një përgjigje:
“Mos u merr më me ne, jemi nga SPAK.”
Hetimet e krimit ekonomiko-financiar në Policinë e Tiranës zbuluan skemën e përdorur. Katër persona janë arrestuar, ndërsa dy të tjerë janë ende në kërkim. Skema përfshinte krijimin e mesazheve dhe komunikimeve mashtruese në platforma të ndryshme digjitale për të bindur viktimat të dorëzonin paratë.
