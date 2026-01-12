Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Seanca për dosjen ‘Partizani’/ Avokati i Berishës kërkon që Edi Rama të pyetet si dëshmitar
Transmetuar më 12-01-2026, 12:40

Tiranë – Në seancën e sotme të Gjykatës së Posaçme për dosjen “Partizani”, avokati i ish-kryeministrit Sali Berisha kërkoi që kryeministri Edi Rama të pyetet si dëshmitar.

Sipas avokatit, Rama konsiderohet dëshmitar kyç, pasi ka ndryshuar destinacionin e pronës që lidhet me çështjen në gjykim.

Seanca vijon me shqyrtimin e kërkesave procedurale dhe planifikimin e pyetjeve ndaj dëshmitarëve.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...