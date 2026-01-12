Seanca për dosjen ‘Partizani’/ Avokati i Berishës kërkon që Edi Rama të pyetet si dëshmitar

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 12-01-2026, 12:40
Tiranë – Në seancën e sotme të Gjykatës së Posaçme për dosjen “Partizani”, avokati i ish-kryeministrit Sali Berisha kërkoi që kryeministri Edi Rama të pyetet si dëshmitar.
Sipas avokatit, Rama konsiderohet dëshmitar kyç, pasi ka ndryshuar destinacionin e pronës që lidhet me çështjen në gjykim.
Seanca vijon me shqyrtimin e kërkesave procedurale dhe planifikimin e pyetjeve ndaj dëshmitarëve.
