Detaje nga atentati ndaj babë e bir në Greqi. Autori hyri në lokal dhe hapi zjarr (FOTO)

Athinë – Detaje të reja janë zbardhur nga atentati me armë zjarri i ndodhur në orët e para të mëngjesit në Greqi, ku mbetën të plagosur dy shtetas shqiptarë.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 02:40, në zonën e Agiou Dimitriou në Athinë. Sipas informacioneve zyrtare, një person i paidentifikuar ka hyrë brenda lokalit “O Gyros tou Asyrmatou”, i ndodhur në rrugën Politexniou 70, dhe ka hapur zjarr ndaj pronarit të biznesit, Negri Sinovarfaj, 39 vjeç, si edhe babait të tij, 70 vjeç.
Autori i sulmit i ka qëlluar të dy viktimat në këmbë, duke i plagosur secilin me nga një plumb, dhe më pas është larguar me automjet nga vendi i ngjarjes në drejtim të panjohur.
Të plagosurit janë transportuar me urgjencë në spitalin e Paleo Faliro, ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Në vendngjarje, policia ka kryer këqyrjen dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të atentatit. Burime policore bëjnë me dije se nuk përjashtohet pista e rivalitetit mes tifozëve të ekipeve të futbollit, pasi 39-vjeçari Sinovarfaj dyshohet se është pjesë e një grupimi të organizuar të tifozëve të ekipit A.E.K.
Hetimet vijojnë për identifikimin dhe arrestimin e autorit/autorëve të sulmit.
Media greke thotë se çështja mund të ketë implikime të tjera, pasi burime nga Shqipëria raportojnë se 39-vjeçari është partner në dyqanin e tij në Agios Dimitrios me dy bashkëkombës të tij. Njëri është i burgosur në Shqipëri, pasi është akuzuar për pastrim parash të përfituara nga trafiku i drogës dhe u gjet në kufi me 150,000 euro para të gatshme. Partneri i dytë humbi jetën në Shqipëri, kur persona të panjohur vendosën një mjet shpërthyes në automjetin e tij.
Ky informacion nga Shqipëria e ndërlikon çështjen.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd